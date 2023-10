Pelayo Díaz: "La Reina Letizia no me puede gusta más"

MADRID, 8 (CHANCE)

Pelayo Díaz se ha dejado ver este fin de semana en la 'Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida' y aseguraba estar "feliz" por "ver todo el talento que tenemos en este país una industria pionero siempre, hace un tiempo maravilloso, un placer con que artesanía trabaja las colecciones y la sostenibilidad y es un placer".

Sobre su momento actual, el diseñador nos confesaba que está "trabajando en diferentes proyectos con firmas de lujo y empieza el curso se reactivan los contratos un par de cosa que me hacen mucha ilusión y no puedo decir hasta que no está firmado".

Indignado con la polémica que ha habido en España por su último trabajo musical, Pelayo asegura que "lo siento muchísimo" por ella ya que "en España lo que más nos gusta es criticar y criticar el trabajo de una chica que nos está representado internacionalmente".

Sin pelos en la lengua, el influencer se une a todos esos rostros conocidos que han querido defenderla y lanzaba una pregunta al aire: "¿Podemos dejar a la gente hacer su trabajo? Que cante lo que quiera, esa moralidad falsa, habrá que ver la vida de esta gente que critica tanto".

Además, Pelayo ha reflexionado sobre el papel de Victoria Federica como influencer y ha asegurado que "al final no es de nadie definir quién puede y quien no es un mundo elitista, pero también de pelear por tu lugar da igual lo que opina le gente Victoria o quien sea si tiene un sueño, una pasión y si es lo que quieres, tienes que ir a por ello y luchar por tu lugar el mundo de la moda".

El diseñador reflexionaba también sobre estos rostros emergentes y aclaraba "puede parecer bonito, fácil, glamuoroso", pero "son muchas horas de trabajo, avión, hotel, vuelos a las 6 de la mañana, eso tan bonito una se lo gana a base de trabajar".

Qué mejor ejemplo que el de él, que "llevo 16 años y sé de lo que te hablo", por eso no duda que "si ella quiere estar aquí nadie le puede decir que no, puede reclamar su sito y el tiempo. Recomendaría a la gente que va de elitista que tenga cuidado, nada motiva más que alguien te diga que no puede conseguir algo"

Por último, le preguntábamos por la jura de bandera de la Princesa Leonor y nos confesaba que no la pudo ver, pero que le hubiese gustado porque siempre confía en los estilismos de la Reina Letizia: "No lo pude ver vi, pero la Reina Letizia no me puede gustar más, siempre me gusta mucho cómo va, lo defiende todo y además las figuras públicas que se les pone tanta atención en la ropa es importante justificar tus elecciones con una actitud y talento, Doña Letizia tiene una actitud adecuada y no hay mejor justificación se puede poner lo que quiera".