Pellicer (CUP) acusa al Govern de mantener "políticas de sociovergencia republicana"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha acusado al Govern de mantener "las políticas de sociovergencia republicana", y ha considerado que no hay diferencias entre la actual legislatura y las anteriores, en sus palabras.

En una entrevista de Ràdio 4 este sábado recogida por Europa Press, le ha reprochado una "falta de transparencia absoluta y sin estrategias reales para la transformación", de estar más atento en las peleas internas que en gobernar y de actuar para mantenerse en el poder.

"El Govern está actuando a las antípodas de lo que requiere el momento político, no solo en el ámbito lingüístico, sino también el de las políticas sociales y tantos otros", ha avisado.

Ha considerado que el Govern actúa con "censura absolutamente preventiva" porque, según él, no toma decisiones que considera necesarias por miedo a las consecuencias que ello pueda tener.

Preguntado por la mayoría independentista del 52% formada por ERC, Junts y la CUP, ha señalado a los otros partidos por "no tener ninguna voluntad de aplicarla para avanzar en un proceso de autodeterminación en esta legislatura", por lo que la ha considerado insuficiente.

EDUCACIÓN

Pellicer ha acusado al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de ahondar en los problemas estructurales del sistema educativo: "Ha acabado escondiendo la cabeza bajo el ala y dando la espalda a las demandas de la comunidad educativa más que legítimas".

Ha asegurado que el acuerdo de la proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística alcanzado por PSC-Units, ERC, comuns y Junts --que se descolgó horas más tarde-- recoge que "se tiene que dar por muerta la inmersión lingüística".

Ha cargado contra el Ejecutivo catalán por trasladar a los centros educativos "aquello que no quieren, no saben, no pueden o no tienen el valor de hacer, que es defender un modelo de absoluta cohesión social", en referencia a la decisión de dejar en manos de los centros que hayan recibido órdenes judiciales de impartir un 25% de la enseñanza en castellano cómo desarrollar las clases.

MACROPROYECTOS

El diputado de la CUP ha asegurado que la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y el nombramiento de Barcelona como sede de la Copa América "responden a la agenda de Foment [del Treball] y no a la agenda de un gobierno que quisiera ser pretendidamente de izquierdas".

Ha avisado de que "destruyen el territorio, se hacen de espaldas a la gente y precarizan y dificultan el acceso tanto al trabajo como a la vivienda" y ha criticado que, a su juicio, el Gobierno aragonés tenga más información que la ciudadanía llamada a votar en la consulta.