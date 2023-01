Pellicer (CUP) exige a Aragonès que no asista a la cumbre hispanofrancesa

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha exigido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no asista a la cumbre hispanofrancesa porque "asistir es avalar el control de España sobre Cataluña y aceptar que el conflicto democrático Cataluña-España se ha acabado", ha asegurado.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana ha afirmado que lo que tiene que hacer Aragonès es "denunciar de forma clara y contundente la persecución política que sufre el pueblo catalán" y que la cumbre tiene el objetivo de --literalmente-- teatralizar que España tiene un control claro y evidente sobre Cataluña.

Asimismo, Pellicer ha llamado a la movilización masiva el 19 de enero para, según ha dicho, demostrar a España y al mundo "que no hay normalización posible mientras se persiga la movilización popular y no se garantice el derecho de autodeterminación de los países catalanes" y dejar claro que lo que se abrió en octubre del 2017 seguirá abierto hasta que no tenga una solución democrática.

El 'cupaire' también se ha referido a la negociación de los Presupuestos catalanes, y ha criticado que PSC-Units, ERC y Junts defiendan "un modelo de país que, si bien no es calcado, tiene unos elementos troncales en común" y les ha acusado de ir de la mano de la patronal en muchos de los proyectos que defienden.

Paralelamente, Pellicer ha mostrado su apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y "a las políticas democratizadoras, con respeto a la autonomía y anticolonialistas de Sudamérica", después del asalto de este domingo a las instituciones brasileñas por parte de seguidores del expresidente del país Jair Bolsonaro.