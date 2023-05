Pellicer (CUP) sobre la propuesta de Aragonès: "A golpe de papeleta fruto de los malos resultados"

Ve "difícil" que la CUP pueda formar parte del frente unitario

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha asegurado este martes que la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de hacer un frente común en Cataluña ante un posible gobierno de PP-Vox tras las elecciones generales es un planteamiento "a golpe de papeleta, fruto de unos malos resultados electorales y encarada exclusivamente a unas nuevas elecciones".

"Lo que ahora toca es hacer un proceso estratégico y profundo de debate y reflexión, alejado de focos electorales y el máximo participado", ha asegurado en rueda de prensa desde el Parlament.

Pellicer ha especificado que este proceso serviría "para poder ver lo que se ha hecho mal, revertir la situación de falsa normalización con el Estado, retomar el proceso independentista y mejorar las condiciones de vida de la gente".

Ha apuntado que a la CUP le preocupa que, después de los resultados de las elecciones municipales, "a ERC y a Junts solo les interese hablar de independencia cuando las urnas no se llenan de votos independentistas", y ha reiterado la necesidad de hablar de independencia en profundidad.

Preguntado por si la CUP estaría dispuesta a formar parte de un frente unitario, ha aseverado: "Lo vemos difícil, pero ahora no puedo decir que lo descartamos porque no tengo la potestad", y ha insistido en que el partido aún no ha efectuado su posicionamiento.

Sobre la participación de la CUP en las elecciones del 23 de julio, Pellicer ha explicado que están "acabando de articular y generar los mecanismos más participativos, asamblearios y democráticos posibles" con el margen que tienen, según él.