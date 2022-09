Penélope Cruz, Diane Kruger, Glenn Close, Juliette Binoche... Lluvia de estrellas en el Festival de San Sebastián

Glenn Close presidirá el Jurado Oficial de la 70 edición del Festival de cine más importante de nuestro país, que cada vez cuenta con una mayor relevancia internacional

MADRID, 2 (CHANCE)

El Festival de cine de San Sebastián continúa calentando motores y, a pocos días de dar el pistoletazo de salida a su 70 edición, ha confirmado que la prestigiosa actriz Glenn Close presidirá el Jurado Oficial, sumándose así a la larga lista de cineastas, intérpretes, guionistas, y productores de prestigio han confirmado su presencia en el certamen, que gana en relevancia y prestigio internacional año tras año.

Además de Juliette Binoche y David Cronenberg, que recogerán los Premios Donostia de la edición, se desplazarán a San Sebastián para presentar sus últimas películas estrellas como Penélope Cruz, Ricardo Darín, Diane Kruger, Olivia Wilde, Kazuo Ishiguro, Vicky Krieps, Liam Neeson, Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart y Hannah Schygulla, entre otras figuras.

En cuanto a los directores más relevantes del momento, muchos de ellos estarán presentes en el certamen con sus últimas producciones, como Sebastián Lelio (The Wonder), Ulrich Seidl con el actor Georg Fiedrich (Sparta), Hong Sangsoo (Walk Up), Wang Chao (A Woman) y Christophe Honoré, junto a los actores Vincent Lacoste y Paul Kircher (Le Lycéen) que compiten por la Concha de Oro en la Sección Oficial, que clausurará Neil Jordan (Marlowe).

Con una gran presencia del cine francés - representado por la cineasta Claire Denis, el director, actor y guionista Louis Garrel, François Ozon o Thomas Salvador - la industria asiática - con nombres como Hong Sangsoo, Hirokazu Koreeda o Takayuki Fukata - y la cinematografía latinoamericana - Santiago Mitre, Diego Lerman, Laura Mora, Manuel Abramovich y un largo etcétera - el cine español tendrá sin duda un peso importante.

Así, cine patrio estará presente en la Sección Oficial, con la película de inauguración, 'Modelo 77', y asistirán Alberto Rodríguez y Rafa Cobos, junto a Javier Gutiérrez, Miguel Herrán, Jesús Carroza, Fernando Tejero y Catalina Sopelana; en 'Suro', Vicky Luengo, Pol López e Ilyass El Ouahdani acompañarán a Mikel Gurrea; para presentar 'Girasoles silvestres' se desplazará Jaime Rosales junto a Anna Castillo, Oriol Pla, Carolina Yuste o Manolo Solo.

Pilar Palomero presentará 'La Maternal' junto a Ángela Cervantes y Carla Quílez; 'La consagración de la primavera' contará con Fernando Franco, Valèria Sorolla, Telmo Irureta y Emma Suárez; Isabel Coixet vendrá acompañada de las protagonistas de 'El techo amarillo'; y asistirán los cinco realizadores y varios intérpretes de la serie 'Apagón': Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta, Patricia López Arnaiz, María Vázquez, Ainhoa Santamaría, Miguel Fernández o Luis Callejo.

Juan Diego Botto presentará su debut como realizador, 'En los márgenes', junto a Luis Tosar y la Premio Donostia Penélope Cruz, que recogerá el sábado el Premio Nacional de Cinematografía. Oriol Paulo hará lo propio con 'Los renglones torcidos de Dios', acompañado de Bárbara Lennie, Eduard Fernández y Loreto Mauleón.

En las dos galas de RTVE, viajarán a San Sebastián, por 'Historias para no contar', el director Cesc Gay junto a Chino Darín, Verónica Echegui, Javier Rey y Nora Navas, y por 'Las paredes hablan', el cineasta Carlos Saura. Para presentar la serie 'Fácil', estreno de la Gala Movistar Plus+, se desplazará la creadora Anna R. Costa junto a las intérpretes Natalia de Molina, Anna Marchessi y Carolina Coria Castillo.

Las películas del Velódromo tendrán también un alto componente musical. Por 'Sintiéndolo mucho', visitarán San Sebastián Joaquín Sabina y Leiva junto al director, Fernando León de Aranoa; Fermin Muguruza estará escoltado por Ariadna Gil, Antonio de la Torre, Itziar Ituño, Darko Peric y María Cruickshank para estrenar 'Black is Beltza II: Ainhoa'; y Paco León contará para presentar 'Rainbow' con Dora, Carmen Maura, Carmen Machi, Luis Bermejo, Ayax Pedrosa, Wekaforé y Hovik Keuchkerian.