Penélope Cruz: "Es imposible no ser feminista"

MADRID, 26 (CHANCE)

Tras su memorable número especial como editora invitada en abril de 2019, Penélope Cruz regresa a VOGUE en el primer número de 2021 para protagonizar su decimotercera portada de la edición española. La actriz habla sobre sus nuevos proyectos, sus aprendizajes y su compromiso con el feminismo y la sostenibilidad.

Penélope Cruz protagoniza la primera portada de Vogue España de 2021, en un número que invita a reconectar y que además celebra el talento joven y reivindicativo que triunfará el próximo año. En una insólita sesión en la que demuestra su amor por la naturaleza y los animales, Penélope anima a todos a reconectar con lo verdaderamente importante y auténtico en este 2021.

A raíz de su nueva película de espías femeninas con Jessica Chastain y Lupita Nyong'o en la que interpreta a un "personaje que está como un pez fuera del agua en una película de superespías", la madrileña habla cobre su faceta feminista y el movimiento #METOO, del que surgieron proyectos como Time's Up. "Me gustó que se crearan proyectos como Time's Up porque es algo muy específico, con un fondo de ayuda para representación legal. Me gustan las ideas concretas. Me asombra cada vez que me preguntan si soy feminista. Es imposible no serlo si eres justo y vuelves a leerte la definición del término en el diccionario. ¿Cómo no voy a ser feminista?" proclama.

Cruz cuenta a Vogue cómo le sorprendió la pandemia durante el rodaje de "Competencia Oficial", con Antonio Banderas. "Me llamaron para que me diera la vuelta porque todo se paraba. Fue el mismo día que los niños dejaron de ir al colegio. Ahora hemos conseguido terminar ese rodaje, pero seis meses más tarde. Lo hemos podido realizar gracias a que la productora lo ha hecho bien y ha hecho muchos tests. Es la única manera".

Ante esa emergente crisis sanitaria, Penélope y su marido, Javier Bardem, donaron hasta tres veces material sanitario y mascarillas a distintos hospitales en España. "Sentíamos mucha necesidad de intentar contribuir*No cambias grandes cosas, pero queríamos poner nuestro granito de arena." explica. A esta ayuda se le sumaron Pedro Almodóvar y Alejandro Sanz, con el que ha lanzado ahora una campaña de ayuda para el banco de alimentos de la Cruz Roja, a la que anima a todos a colaborar. "El que pueda y con lo que pueda".

Todo esto y mucho más en la revista VOGUE que ya está en los quioscos, donde podremos ver a una Penélope Cruz entregada a su profesión y sobre todo, la solidaridad y generosidad que demuestra tener junto con su marido Javier Bardem.