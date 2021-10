Pepe Álvarez aboga por aguantar un poco más la mascarilla en el trabajo para no perjudicar la marcha del Covid

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apostado por escuchar la opinión de los expertos sobre la flexibilización ya o no del uso de mascarillas en determinados centros de trabajo y ha defendido que, en todo caso, si quitar ese elemento de protección va a perjudicar la "marcha" de la pandemia, entonces habría que "aguantar un poquito más" con el mismo.

Así, ha afirmado que en esta materia a él le gusta "escuchar a los expertos" y ha subrayado que, en todo caso, habría que aplicar lo que "permita mantener a raya la pandemia" o de lo contrario "aguantar un poquito más" con ese elemento de protección en el entorno laboral.

Con ello, ha considerado que "hay que escuchar a los expertos" para determinar si es posible o no eliminar la mascarilla en determinados centros de trabajo, para después entonces "si es posible, perfecto, mejor" y "el que quiera llevarla que la lleve, el que no quiera llevarla que no la lleve", pero en todo caso sin "perjudicar" la situación de la pandemia, ha señalado en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.

"Yo creo que tenemos que hacer justo lo que nos permita mantener a raya la pandemia. En ese sentido lo he hecho desde el principio de la pandemia, no voy a dejar de hacerlo, creo sinceramente que hay que escuchar a los expertos, y si es posible perfecto, mejor, el que quiera llevarla que la lleva, el que no quiera llevarla que no la lleve, pero si eso va a perjudicar la marcha que tenemos de la pandemia mejor nos podemos aguantar un poquito más", ha afirmado.