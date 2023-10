Pepe Álvarez (UGT) dice que España necesita un Gobierno que "consolide" los derechos conseguidos estos años

BURGOS, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este miércoles que España necesita un Gobierno que "consolide los derechos conseguidos en los últimos cuatro años", periodo en el que se han conseguido "más derechos que nunca".

A este respecto, ha declarado que "jamás se había avanzado tanto" desde el punto de vista laboral, de las pensiones y de la legislación de los nuevos procesos tecnológicos.

Además, aboga por un Gobierno que se comprometa a subir los salarios. "España es un país en el que los salarios suben poco y suerte hemos tenido que en los últimos cuatro años el Salario Mínimo Interprofesional haya aumentado un 47%".

De esta forma, ha insistido en la necesidad de "consolidar" esa subida salarial, legislando que el SMI se revalorice cada año de acuerdo al crecimiento del salario medio. "Tendrá que ser de por lo menos el 60% del salario medio", ha puntualizado Álvarez.

El líder sindical, ha criticado, asimismo, las declaraciones del consejero de Industria de Castilla y León, Mariano Veganzones, sobre los trabajadores desempleados. En este sentido, ha asegurado que en Castilla y León "no hay personas vagas que no quieren trabajar", sino "un Gobierno incompetente que no es capaz de formarlos y atendernos".

Álvarez ha realizado estas declaraciones en la inauguración de la nueva sede de UGT en la capital burgalesa, donde ha estado acompañado del secretario autonómico de UGTCyL, Faustino Temprano, y del secretario provincial de Burgos, Pablo Fraile.

De esta forma, Álvarez ha urgido "trabajar de manera intensa" para conseguir que las personas desempleadas "tengan la atención necesaria para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Es hacer lo contrario a lo que se está haciendo en Castilla y León", ha reivindicado.

El dirigente nacional de UGT ha asegurado que en Castilla y León se han eliminado los programas de atención a las personas desempleadas, por lo que ha insistido en que los servicios de empleo de las comunidades autónomas tienen que ser "elementos activos que ayuden a encontrar un empleo".

"Le recuerdo a este consejero innombrable que en Castilla y León no hay personas vagas que no quieran trabajar, lo que hay es un gobierno incompetente que no es capaz de formarlas, atenderlas y ponerlas otra vez para que puedan encontrar empleo", ha precisado Álvarez.

Una labor que, según ha añadido, debe realizarse de forma coordinada entre las comunidades autónomas. "No puede ser que en un país que tiene 3 millones de desempleados, alguien diga que no encuentra un trabajador para ocupar un puesto de trabajo", ha sentenciado.

RECONOCIMIENTO A LOS SINDICATOS

El secretario general de UGT ha aprovechado además para realizar un reconocimiento a todos los sindicatos de España, que realizan "un gran trabajo". En este sentido, ha señalado que "sin trabajadores formados y sin lucha de los trabajadores no podríamos avanzar".

Así, ha puesto como ejemplo las huelgas que se están convocando en el sector de la automoción en Estados Unidos, que ponen de manifiesto que "cuando el sindicalismo retorna, los derechos retornan".

"En Estados Unidos lo habían hundido y lo habían hecho prácticamente desaparecer, pero aparece de nuevo con fuerza. El sindicalismo es un instrumento para repartir la riqueza que se produce en un país, y para que no nos olvidemos que cuando pagamos los impuestos estamos pagando derechos para los trabajadores", ha declarado.

Al mismo tiempo ha recordado que su sindicato tiene 135 años de historia, "donde las casas del pueblo han sido los primeros instrumentos de emancipación de los trabajadores".

NUEVA SEDE EN BURGOS

Por su parte el secretario provincial de UGT en Burgos, Pablo Fraile, ha destacado la "cercanía" que ofrecerá esta nueva sede del sindicato a los vecinos del barrio de Gamonal, cuya atención se complementará con los servicios que se ofrecen en la sede central de la calle San Pablo.

La oficina estará abierta en horario de mañana y de tarde todos los días de la semana, y atenderá consultas laborales de todo tipo.