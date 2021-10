Pepe Álvarez (UGT) incide en que ampliar la vida laboral no está en la agenda de la reforma de las pensiones

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que ni la ampliación de la vida laboral "va a estar en la agenda" de la reforma de las pensiones ni tampoco está encima de la mesa revisar el periodo de cómputo para contar con una pensión.

Así, en concreto sobre la ampliación de la vida laboral, ha recalcado que "no va a estar en la agenda", aunque ha reconocido que "otra cosa" será entrar a discutir qué profesiones pueden alargar la edad de jubilación.

"En ningún caso va a estar en la agenda el aumentar la edad de jubilación. Otra cosa es que entremos a discutir qué profesiones efectivamente pueden alargar la edad de jubilación", ha reseñado en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.

Con ello, sobre el aumento de la edad de jubilación, ha indicado que él quiere "dar absoluta tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras del país", ya que "éste es un tema que no va a estar en la agenda". "Y no va a estar en la agenda porque el acuerdo que hicimos los sindicatos con el Gobierno en 2011 todavía no está entero cumplido y por tanto ¿cómo vamos a hacer un nuevo acuerdo antes de acabar el anterior?", ha incidido.

En este sentido, tras indicar que "hay quien tiene ansiedad por aumentar los años de edad para la jubilación", ha incidido en que "eso es absolutamente imposible, porque entre otras cosas hay mucho indocumentado que piensa que en el país la gente cuando llega a las 67 años está en condiciones de seguir trabajando y no es verdad", ha espetado.

Así, ha añadido que "la parte más importante de los trabajadores que se jubilan anticipadamente lo hacen porque sus condiciones físicas no les permiten continuar trabajando, lo hacen porque han sido expulsados muchos de ellos por el mercado de trabajo porque las empresas en la medida que no les eran competitivos, no les eran rentables les han expulsado del trabajo", ha dicho.

Asimismo, sobre el periodo de cómputo de cotización para la pensión, Pepe Álvarez ha dicho que "no" está encima de la mesa revisarlo. "No vamos a abrir este capítulo, porque hasta en 2027 no entra plenamente en vigor. Y por tanto, no vamos a ampliar los años para hacer el cálculo de la pensión", ha espetado.

"No se trata de bajar las pensiones actuales ni de que los pensionistas que se van a jubilar en los próximos años se les baje las pensiones, sino de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar que tengamos un sistema que permita que los jóvenes que hoy acceden al mercado de trabajo tengan garantizada su pensión", ha dicho, y para lo cual hace falta cuestiones --añade-- que ya se están haciendo como, según ha apuntado, que el Estado de haga cargo de gastos que no son propios de la Seguridad Social y que ahora está pagando la Seguridad Social.

También, según ha defendido, hay que "destopar" las cotizaciones máximas de las pensiones; y aumentar el SMI para que también suba, ha dicho, la recaudación de las pensiones.

PRECIO DE LA LUZ

Por otra parte, en cuanto al precio de la luz en España, Álvarez ha señalado que es un tema que lleva "mucho tiempo coleando" y que "no es de ahora", porque en 2017 se registró también "un repunte", y ha defendido que "en todo caso" el Gobierno "ha tardado en reaccionar pero ha reaccionado" con el decreto que va a obligar a que el exceso de beneficios que las eléctricas tienen como consecuencia de un sistema de elaboración de la tarifa eléctrica se tenga que "rescatar" para el bono social, los autónomos y empresas.

Con ello, según ha afirmado, el objetivo es que la subida del precio de la luz "tenga una incidencia lo menos dramática posible" ante la tarifa "insoportable" y "dramática" actual para las empresas y los ciudadanos.

Además, ha añadido que en este tema del precio de la energía la Comisión Europea "tiene que dar respuesta a la exigencia del conjunto de países de la UE", porque "esta no es una cuestión sólo de España, es del conjunto del continente".

"Yo creo que tenemos un cierto problema porque la UE es muy lenta y dejar en mano de la Comisión algunas decisiones que necesitan agilidad no es nada fácil, y dejarla en manos del Consejo de Jefes de Estado de Gobierno genera mucho tiempo, muchas discusiones y a veces dificultad para poder acortarlo", ha espetado.

SUBIDA DEL SMI

Por otra parte, sobre la subida del SMI, tras indicar que dicho salario en España "es muy bajo, mírese por donde se mire", ya que "el nivel de vida en España no se corresponde con el SMI", ha indicado que el mismo debería ser de "en torno a los 1.060-1.100 euros, que viene a ser el 60 por ciento del salario medio del país", y ha defendido que, en consecuencia, hay que acercarse a ese salario mínimo que "no tiene por qué estar ligado exclusivamente al IPC".

Al respecto, ha subrayado que "eso a la larga a las empresas las va a beneficiar también, porque lo que es indudable es que si hay más poder adquisitivo por parte de los trabajadores va a haber más consumo y por tanto van a tener la oportunidad de generar más actividad económica, más empleo y mejores condiciones para las propias empresas", ha espetado.

Pepe Álvarez, al mismo tiempo, ha afirmado que no tiene "ninguna duda" y que está "absolutamente convencido" de que el SMI alcanzará los 1.000 euros el próximo año en España, "en parte porque es un compromiso no firmado pero sí un compromiso firme del Gobierno, pero también pensando en que nosotros no vamos a dejar que el Gobierno no lo haga", y "por tanto todo el mundo tiene que ir pensando en que eso se va a convertir en una realidad".

Asimismo, preguntado sobre si cuando toque renovar los convenios colectivos de empresa y sectoriales teme una mayor conflictividad por el incremento del SMI, ha dicho que a él le gustaría articular un "acuerdo previo general" con la patronal que sirviera para "engrasar" la negociación de los convenios, y ha añadido que "si no es, habrá un aumento de la conflictividad".

Porque --añade-- "en este país quien está peor son las personas que tienen que hacer una cola para recibir una bolsa de alimento y hay mucha gente que está trabajando y trabajando y todo no puede alquilar un piso ni tiene suficientes medios para sobrevivir", ha añadido.

REFORMA LABORAL

Finalmente, sobre el compromiso de Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE de derogar la reforma laboral del PP, el secretario general de UGT ha dicho que para materializar dicha cuestión "las negociaciones van bien, van a buen ritmo", aunque "no hay noticia de acuerdos".

"Pero sí que podemos decir que todos sabemos qué es lo que opinamos todos, y por tanto cuando estás en una mesa aunque no hayas concretado acuerdos pero sabes lo que piensa el otro sabes al punto al que puedes llegar, y por tanto con acuerdo o sin acuerdo yo creo que esto no puede ir más allá del mes de noviembre el que realmente se produzca un cambio a fondo en relación con el sistema de relaciones del país, que va a ir más allá incluso que la reforma del PP", ha espetado.