Pepe Domingo Castaño presenta su último libro 'Hasta que se me acaben las palabras'

MADRID, 20 (CHANCE)

Durante estos últimos años han sido muchas las informaciones que ha habido acerca del estado de salud de Julio Iglesias. Lo cierto es que la gran mayoría han sido especulaciones porque el artista no es muy dado a hacer declaraciones en medios de comunicación y nunca ha roto su silencio para dar una entrevista y despejar todas las incógnitas.

Hemos hablado con Pepe Domingo Castaño, gran amigo de Julio Iglesias en la presentación de su libro 'Hasta que se me acaben las palabras', asegura que el cantante está muy bien de salud: "Pues como dicen está del carajo. Está muy bien, va a volver a cantar en tres o cuatro meses y yo me alegro muchísimo de que haya hablado conmigo no por el hecho de hablar sino por el hecho de que demuestra que está perfectamente y que no se está muriendo como llegaron a decir. Está como un roble o sea que pronto lo veremos en España".

El presentador nos ha explicado cómo lo conoció y le agradece que le haya hecho el prólogo de su último libro, 'Hasta que se me acaben las palabras': "Lo conocí en el Festival de Benidorm y luego cuando estaba grabando Un canto a Galicia me llamó para aclarar algunas palabras del gallego. Le ayudé, nos hicimos amigos y últimamente nos vemos mucho, nos hablamos mucho y le pedí que me hiciese el prólogo y me dijo en tres días lo tienes y ahí está".

Pepe Domingo desvela que ha cumplido todos sus sueños: "Bueno, yo hago las cosas porque me apetece hacerlas. A mí cuando me ponían a parir un poco porque hacía demasiadas cosas y cantaba yo decía que a mí quien me prohibía cantar. Yo canto y si canto mal no venderé un disco, y si canto bien los venderé, yo no obligo a nadie a comprar un libro o un disco...".

El escritor además ha querido tirar de humor y ha confesado la importancia de adquirir este libro ya que todos los beneficios están destinados a Cáritas: "Bueno, este libro sí porque el dinero no es para mí, es para Cáritas y para una asociación de estudio de la médula espinal que es una manera de pagar en la vida todas las maravillas que la vida me ha dado. Yo es que todo lo que he pensado lo he realizado y soy el hombre más feliz del mundo entonces todo eso hay que pagarlo, aunque sea con un libro y ofreciendo los beneficios del libro a quien lo necesita más que yo".