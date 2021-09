Pepe de Lucía se deshace en halagos hablando de su hermano, Paco de Lucía

MADRID, 25 (CHANCE)

Malú es una de las grandes voces de nuestro país y lo cierto es que ha tenido el placer de rodearse de artistas muy importantes en el mundo de la música porque en su familia se ha derrochado arte por todas las esquinas... su padre, su tío... grandes personas que han protagonizado momentos inolvidables en los escenarios con su música.

Hemos hablado con Pepe de Lucía y nos ha asegurado que la relación de Malú y su hermano, Paco de Lucía, era exquisita: "La relación de ellos era muy buena, le decía cómo tenía que cantar. Para mí, Malú es lo más grande mi vida".

En cuanto a cómo se encuentra su nieta, el cantante no quiere hablar por respeto a Malú y Albert Rivera: "Ahí no quiero entrar, te hablo de mi hija que la amo y la quiero con locura". Y es que ya sabemos que la pareja está llevando con mucha discreción su vida y su paternidad con la pequeña Lucía, con la que todavía no hemos visto fotografías juntos.

El artista desvela que echa todo de menos de su hermano: "A él, no puedo vivir sin él, sus opiniones, su malestar, su crítica, su bronca, todo eso lo echo de menos, sobre todo sus consejos..." y explica cómo era su relación con él: "Nosotros teníamos todos los días peleas, en las giras sobre América y eso. Me decía Pepe dónde está el dinero y le decía qué dinero, guardadooooo. Eso es lo que hay, paco era un ser humano increíble. Tengo cartas de mi hermano escritas para mí que se te pone el pelo de punta".