Pepe de Lucía nos cuenta cómo es Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera

MADRID, 6 (CHANCE)

Pepe de Lucía, padre de Malú y hermano del inolvidable Paco de Lucía, ha reaparecido en el funeral celebrado en memoria de "El Mani", artista sevillano con el que mantenía una gran amistad. Meses después de la última vez que le vimos, el guitarrista nos ha contado cómo está viviendo la crisis sanitaria motivada por el Covid-19 y ha confesado, orgulloso, cómo está la pequeña Lucía, hija de Malú y Albert Rivera, de cinco meses.

? - CH: ¿Cómo estás viviendo este año como artista?

- PEPE: Lo estoy viviendo con una desolación grande porque se han ido grandes amigos míos y gente que de verdad que era como familia. La Susi que era para mí como una más en la familia, una persona de mi casa, Susi la saqué yo y a su hermano en Benidorm, los tres a trabajar a Madrid, mi padre le hizo un disco y luego con Parrita también he tenido colaboraciones, para mí es un referente muy grande. Hemos perdido algo muy grande. También por no cuidarse, yo siempre digo que hay que hacer ejercicio y cuidarse aunque la muerte está ahí siempre acechando. Ahora nos acecha a todos, Dios quiera que no nos toque y Dios quiera que nos ampare de verdad porque vamos en un camino bastante problemático en todos los sentidos.

- CH: También queríamos darle la enhorabuena por su nieta.

- PEPE: Mi nieta pero tengo dos. Mi nieto mayor y mi nieta preciosa.

- CH: Ha podido hablar con su hija estos días.

- PEPE: Yo hablo todos los días con mi hija, hablo con todos. Están todos muy bien gracias a Dios.