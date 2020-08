Pepe Navarro alaba el trabajo de Los Javis: "Son grandes creativos"

MADRID, 11 (CHANCE)

Pepe Navarro ha aprovechado su asistencia a la gala Starlite para alabar a Los Javis, quienes han llevado a la pequeña pantalla la vida de Cristina, La Veneno. Un personaje que, recordemos, descubrió el propio Pepe Navarro cuando conducía el programa Esta noche cruzamos el Mississippi.

"Me parece una buena serie, muy buena, Los Javis son grandes creativos", ha comentado Pepe Navarro, quien tampoco se queda corto en elogios hacia Cristina: "Era inconmensurable. Ella libraba, consciente o inconscientemente, una batalla por lo que quería ser. Los Javis han visto esa parte meritoria y mítica de La Veneno".

Echando de menos a Antonio Banderas en la gala en la que se reconocía su labor solidaria, Pepe también ha querido dejar constancia de la opinión que le merece que se celebre en estas circunstancias el festival Starlite: "Es una aventura y un atrevimiento abrir el Startlite este año, pero es un ejemplo como empresa, como proyecto". No ha sido así con la salida del Rey Emérito de España, cuestión que ha considerado que no debe ser tratada en un festival benéfico: "Eso es para hablar en otro lugar y otras circunstancias".

Ante los rebrotes por coronavirus y el aumento de los contagios, el presentador también ansía que no se vuelva producir un confinamiento de la población aunque él lo ha vivido como "volver a la infancia, con incertidumbres. Cuando no puedes medir el tiempo difícilmente puedes programarlo"

Entrevista a Pepe Navarro

Europa Press: ¡Muy buenas noches! Cómo siempre apoyando esta gala tan solidaria...

Pepe Navarro: No puedo faltar siempre que puedo vengo en verano en este día porque la finalidad es encomiable y hay que apoyarlo

E.P: Más en estas circunstancias que estamos viviendo...

P.N: Claro, yo creo que es cuando más hay que apoyar, no solo por la causa en si, sino por las circunstancias y que esto se supere. Es una aventura y un atrevimiento abrir el Startlite este año, pero es un ejemplo como empresa, como proyecto.

E.P: Una ausencia muy destacada es la de Antonio Banderas...

P.N: Si no está es porque no puede. Si no estaría aquí. Antonio es parte del alma de esta gala. Lo echaremos de menos pero su espíritu nos va a contagiar.

E.P: ¿Cómo has pasado el confinamiento?

P.N: Bien, como lo hemos pasado todo el mundo, de la mejor forma posible. Es como volver a la infancia, con incertidumbres. Cuando no puedes medir el tiempo difícilmente puedes programarlo. Ha sido una situación dura y difícil que espero que no se repita o que se busquen otras medidas que ayuden a que no suceda lo mismo.

E.P: ¿Has aprovechado para ver la serie 'Veneno'?

P.N: Sí, vi el primer capítulo, me parece una buena serie, muy buena, Los Javis son grandes creativos.

E.P: ¿Crees que Cristina se merece tener esa serie?

P.N: Cristina era inconmensurable. Ella libraba, consciente o inconscientemente, una batalla por lo que quería ser. Los Javis han visto esa parte meritoria y mítica de La Veneno.

E.P: ¿Cómo estás viviendo el escándalo del Rey Emérito?

P.N: Eso es para hablar en otro lugar y otras circunstancias.