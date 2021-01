Pepe Navarro anuncia que recurrirá su última derrota judicial frente a Ivonne Reyes

MADRID, 22 (CHANCE)

El año ha empezado de la mejor manera para Ivonne Reyes, pero Pepe Navarro no puede decir lo mismo. Según conocimos hace unos días, la venezolana ha vuelto a salir victoriosa en su interminable batalla judicial contra el periodista, y ha ganado la demanda que el presentador interpuso contra ella por vulneración en su honor e intromisión en su intimidad personal y familiar por unas declaraciones que dio a la revista "Lecturas".

Pepe pedía a la presentadora 60.000 euros y una rectificación pública de sus declaraciones, pero el juez ha dado la razón a Ivonne - al prevalecer el derecho a la libertad de expresión - y la venezolana se mostraba hace unos días feliz por esta nueva victoria frente al que se ha convertido en su archienemigo número 1.

Sin embargo, el periodista no piensa permitir que las cosas queden así y ya ha anunciado que recurrirá la sentencia judicial. Asegurando que "no quiero hablar de eso porque los temas judiciales son largos", Pepe ha reaparecido en el estreno de la última obra de Pedro Ruiz.

Pese a no querer entrar en detalles, el presentador sí confirma sus intenciones de recurrir la decisión judicial: "Naturalmente que sí, pero son largos, no vale la pena hablar. aquí hay una cosa clarísima, esta persona es una persona muy indigna porque es incapaz de decirle a su hijo quién es su padre y ya va siendo hora que se lo cuente".

Un claro dardo a Ivonne, ya que Pepe vuelve en reafirmarse en que Alejandro no es su hijo: "No es que lo mantenga, es que hay una documentación, que ella misma ha conseguido, robándome el ADN, que demuestra que yo no soy el padre, ya lo he dicho muchas veces. Todo se arreglará, esto es muy largo".

Confesando que su familia está "bien" y que lo único que pide a 2021 es "quedarme como estoy", el presentador ha tenido buenas palabras para la serie "Veneno": "Está muy bien hecha, es una serie dura, dura no. Refleja una realidad que hasta ahora parecía que nadie se había atrevido a reflejar y está muy bien hecha. Los Javis trabajan muy bien"