Pepe Navarro, durísimo con Ivonne Reyes: "Es una enferma. La mente de esta mujer ha ido de mal en peor"

MADRID, 28 (CHANCE)

Después de un verano muy especial en el que ha confirmado que vuelve a estar enamorado y en el que ha vivido momentos únicos como la boda de su hija mayor, Andrea, Pepe Navarro ha vuelto a Madrid para apoyar a su gran amiga Isabel Gemio en la última gala benéfica de su Fundación.

"Son muchos años de amistad, es una persona que no falla jamás, es amiga en el concepto más amplio y profundo de la palabra y no podía no estar aquí", ha explicado, lamentándose de que ninguno de los dos parezca tener cabida en la televisión actual. Y es que, al contrario de lo que se publicó recientemente, el presentador no está preparando ningún documental sobre su vida siguiendo el ejemplo de Rocío Carrasco: "No sé de dónde lo sacáis pero eso no es verdad" afirma tajante.

Deseando convertise en abuelo tras la boda de su hija - "ojalá, cuando antes" confiesa - Pepe prefiere no pronunciarse sobre su relación con Beatriz, con la que se le ha visto este verano en Ibiza y, confirmando que está feliz "aunque siempre he estado bien", deja en el aire cómo conoció a su novia y cuánto tiempo lleva con ella.

Menos discreto se ha mostrado cuando le hemos preguntado por sus juicios pendientes con Ivonne Reyes, con la que se ha mostrado más duro que nunca: "Por aquí seguro que hay algún psiquiatra. Hablad con él del tema Ivonne y seguro que él os puede decir mucho más. Una mujer que yo creo que está enferma, si no, no se explica una mujer que engaña de esa forma y mantiene la mentira". "El día que se libere de la mentira, será una mujer feliz. mientras siga con esa mentira, será la mujer que es: una mujer infeliz" sostiene.

Pepe se mantiene firme en que no es el padre de Alejandro y, asegurando que el joven es "una víctima de su madre como somos muchos", carga sin piedad contra la venezolana: "Nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño. 12 años contando mentiras, insultando, descalificando. Es mucho. Es muy fuerte". "Y manteniendo una mentira cuando todo el mundo sabe que ese hijo no es mío; hay documentación, hay declaraciones ante el juez que evidencian que esta mujer está engañando a todo el mundo" añade, convencido de que "la mente de esta mujer ha ido de mal en peor" con el paso de los años.

Por eso, y aunque la "justicia es muy lenta y el proceso es tedioso", el presentador no tiene dudas de que tarde o temprano "todo se sabrá y todo se arreglará". "Es difícil y muy lento, pero si yo muero en el camino, mis hijos seguirán, no te preocupes. La verdad se sabrá, siempre" sentencia.