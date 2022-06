Pepe Navarro e Ivonne Reyes se ven de nuevo las caras en los juzgados. Así ha sido su reencuentro

MADRID, 2 (CHANCE)

Ha llegado el día. Después de la denuncia de Ivonne Reyes a Pepe Navarro por acoso y amenazas - que la venezolana decidió interponer horas después de que el presentador entrase en 'Viva la vida' durante su última entrevista para tacharla de "jeta", "sinvergüenza" y "miserable" - ambos se han visto las caras en los Juzgados de Violencia de Género.

En primer lugar llegaba a su incómoda 'cita' Ivonne, con mascarilla y ocultando su nerviosismo bajo unas gafas de sol. "Estoy contenta porque por fin se ha aceptado a trámite mi denuncia y de que por fin me puedan escuchar después de 30 denuncias" apuntaba muy seria, confirmando que el motivo de esta nueva batalla judicial con Pepe es por "un delito leve de amenazas y acoso" y que había solicitado al juez un biombo para no tener que verle la cara al padre de su hijo Alejandro: "Tengo miedo sí, lo sigo teniendo".

Minutos después, y con una actitud completamente distinta llegaba el presentador. "Aquí está el circo, que es lo que le gusta a esta chica, el circo" apuntaba con una sonrisa, refiriéndose a la gran cantidad de medios de comunicación que le aguardaban a las puertas de los juzgados. "Ha entrado temblando ¿verdad?" ha añadido sin poder contener la risa cuando le hemos comentado que Ivonne había confesado, momentos antes, el miedo que le tiene. Acerca de qué esperaba de su nueva batalla legal con la venezolana, pura ironía: "Que se le vaya el miedo".

Después de un par de horas en las que, separados por un biombo ambos han declarado ante el juez ofreciendo su versión, Pepe ha salido de los juzgados visiblemente satisfecho y asegurando que "la fiscal pide mi absolución. Un poco esperado. Considera que no se ha cometido ningún delito y ya está, pero son cosas muy desagradables". "Yo lo que quiero es la paz, venir a un juzgado no le gusta a nadie y vivir de esa manera es una forma de vida que ha elegido ella, pero no favorece ni a ella, ni a su entorno y naturalmente ni a mí ni a nadie absolutamente" ha apuntado.

Sin entrar en la declaración de Ivonne porque prefiere esperar "a que el juez tome la decisión que tiene que tomar y haya sentencia", Pepe se ha mostrado tranquilo y ha incidido en el "el fiscal no ha visto delito alguno y ha pedido mi absolución".

Confirmando que no ha llegado a ver a la venezolana en ningún momento, el comunicador no ha dudado en cargar contra ella por haber pedido un biombo asegurando que le tiene miedo: "A mí me parece incluso ridículo todo eso, es tan estúpido todo que, ¿qué queréis que os diga? Es un circo, ¿yo qué os voy a decir si vosotros lo sabéis? Yo tengo fama de asesino, de perseguidor* A mí me parece vergonzoso, pero bueno, es mi opinión. Escuchar a alguien decir esas cosas*".

Además, y dejando claro que no tiene coche por lo que no ha podido "merodear" por la casa de Ivonne como ella ha contado, Pepe ha negado tajantemente que mandase a nadie 'vigilar' los movimientos de la venezolana: "Por Dios, pero por Dios, ¿para qué? No hay más que decir".

Una actitud bastante diferente a la de Ivonne, que muy seria y con aspecto de estar pasando por un trago verdaderamente amargo, salía de los juzgados y se enfrentaba a un hombre que la increpaba con un cartel de 'feminazis' acusándola de haber denunciado falsamente a Pepe.

"Estoy muy bien, muy orgullosa la verdad, por lo menos bastante orgullosa de haber llegado hasta aquí" ha confesado, apuntando que aunque no sabe qué pasará o si condenarán al presentador, "para mí es un gran paso por lo menos que me escuchen, sentirme escuchada y sentir que por fin después de tantas denuncias se haya admitido".

"Sí que quería decirles también a todas las mujeres y sobre todo a las jóvenes que están empezando, y las que no somos tan jóvenes, que he tardado, pero que ya sé el camino, ya sé cuales son los pasos. No permitan insultos, vejaciones y que se puede parar, aunque estemos en programas de televisión, aunque estemos de cara al público, no todo se puede permitir porque trabajes en un programa de televisión o porque vengas a hablar. Los insultos, las amenazas, las injurias hay que denunciarlas" ha afirmado emocionada.

Sorprendida al escuchar que la fiscal ha pedido la absolución de Pepe, Ivonne ha insistido en que "llegar hasta aquí para mí es un gran logro sinceramente después de mucho tiempo". "La verdad es que tampoco sabía por donde era el camino, estoy bastante cansada y ya esto es repetir, repetir y lo que quería era que se me escuchara. Se me escuchó y ya está, y si tengo que volver a hacerlo, lo volveré a hacer, volveré a denunciar y seguiré con cuidado" ha dejado claro.