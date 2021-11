Pepe Navarro, más duro que nunca, vuelve a la carga y sentencia a Ivonne Reyes

El presentador tacha a la venezolana de "mentirosa", se pregunta por qué no se quiere hacer ahora la prueba de paternidad y se "compadece" de Alejandro Reyes, la verdadera víctima de todo esto

MADRID, 30 (CHANCE)

Pepe Navarro vuelve a la carga contra Ivonne Reyes y, días después de asegurar en 'Sábado Deluxe' que no es el padre biológico de Alejandro Reyes y que ahora tiene documentación suficiente para demostrarlo, ha vuelto a hablar tanto en 'El programa de Ana Rosa' como ante nuestros micrófonos, tachando a la venezolana de "mentirosa", a su hijo de "tremenda víctima" y a la justicia de "injusta".

Admitiendo que cometió un error al no querer hacerse la prueba de paternidad en su día y confesando que intenta encontrar un mínimo resquicio legal para reabrir el caso, Pepe no da ni un paso atrás y, esta vez sí, demuestra que está dispuesto a desenmascarar a Ivonne y la "mentira" que, según él, lleva manteniendo más de 10 años.

Confirmando que su reclamación no tiene recorrido legal "salvo alguna cosa que encontremos en lo que estamos investigando", el presentador ha explicado entrando en directo en 'El programa de Ana Rosa' por qué ha decidido hablar ahora: "Lo hago por mi familia. He cometido un error y no es justo. No lo hago por la herencia, la herencia me da igual porque no se si dejaré mucho, poco o nada. Pero con ella es casi el único hito en el que hay una posibilidad judicial de que se sepa públicamente que Alejandro Reyes no es hermano de mis hijos y por lo tanto no es mi hijo".

"Esta señora lleva 10 años paseándose por los platós insultando, vejando, mintiendo... y tengo toda la documentación para demostrar su gran farsa. Tengo mi derecho a replica con documentación que da veracidad a todo lo que cuento", ha asegurado.

En cuanto a esa documentación, Pepe no tiene problema en desvelar que se trata de la prueba de paternidad - con resultado negativo - que Ivonne encargó en el año 2017, y por la que su abogada dejó el caso en cuanto la descubrió. "Su abogada iba a ir clarísimo contra mí. Me iba a poner primero una ejecución y luego una demanda que va a presentar Alejandro Reyes por injurias y calumnias por la campaña de descrédito de Pepe Navarro contra ella y su hijo declarando públicamente que no es el padre" ha explicado, contando que fue en ese momento de la ejecución cuando él respondió "presentando la prueba de ADN que había hecho ella personalmente y que probaba que Alejandro no es mi hijo". "Cuando la abogada vio eso decidió retirar la demanda de conciliación previa a la querella que me iban a poner porque si eso avanza yo podría acudir al 'Exceptio Veritatis' y demostrar que Ivonne miente", ha desvelado el presentador, incapaz de entender por qué no puede reabrir su caso.

Indignado con la justicia, Pepe cree que "un error no puede costarte la vida, un error debe rectificarse. En penal una persona puede rebajar su condena por buen comportamiento pero en civil no. Es un dilema que tiene que plantear la justicia. ¿Qué es antes? ¿La administracion de la ley o que triunfe la verdad?", se ha preguntado, afirmando tajante que "la justicia está para hacer justicia pero no se esta haciendo justicia. Se me está castigando por cometer un error. Yo tengo la culpa, pero más culpa tiene esta señora".

"No es triste la verdad, lo que no tiene es remedio como canta Serrat, y los hechos son abrumadores y eso no tiene remedio", ha añadido, reiterando que "soy el padre legal de Alejandro Reyes, que es la verdad jurídica. Pero hay una verdad única, yo no soy el padre, no soy el padre que engendró a Alejandro Reyes".

Más duro que nunca con Ivonne, el periodista sostiene que "esta señora miente. En 2015 le ofrezco a Ivonne hacernos la prueba y esa señora se niega. Hace 7 años que tiene la posibilidad de saber si soy su padre y no lo ha querido hacer. En el año 2017 ella sin embargo hace una prueba, contrata unos detectives y esos documentos demuestran que no soy el padre de Alejandro". "¿Os habéis preguntado por que esta señora no me demanda? ¿Por qué no se hace la prueba?" ha preguntado.

Por último, Pepe ha dejado claro que él no ha ejercido de padre "porque la señora Ivonne no me ha dejado". Tachando a Alejandro de "víctima tremenda", el periodista ha asegurado que si hubiese podido él hubiese ayudado al joven; lo primero, a saber quién es su padre biológico: "Hace siete años que podría Alejandro saber si soy su padre o no. Sé lo que puede estar sufriendo ese chaval con lo que se ha montado y con lo que su madre permite que siga pasando".

Poco después, Navarro no ha atendido y, en la misma línea, ha cargado contra Ivonne Reyes: "Ella va con trampas, con mentiras siempre y engañó a su propio abogada y lo que hizo fue no contarle la verdad, esconder la prueba que ella ha hecho, que eso es definitivo y es donde estamos en este instante, no hace doce años si yo me hice la prueba o no, estamos en ese instante que ella ha hecho una prueba".

"Ivonne tiene que dar un paso adelante y decir haz lo que creas como hijo, haz lo que creas conveniente y si te quieres hacer la prueba con Pepe, te la haces con Pepe y te quedas tranquilo, y yo voy a contarte quien es tu padre", ha afirmado Pepe, confirmando que ayudaría a Alejandro si él se lo pidiese: "Si ahora mismo pasa Alejandro por aquí y le digo oye, chaval, vamos a hacernos la prueba. Yo me iría a hacerme la prueba. Él ya es mayor de edad y le corresponde a él tomar la decisión, pero la madre podría ayudar porque ella le ha metido en este embrollo".

Sobre la serenidad que muestra la venezolana en estos complicados momentos, el periodista cree que "es bueno que esté tranquila" y le aconseja que "tome las decisiones correctas. La decisión correcta en este instante es que se haga la prueba, nada más, y que quite a su hijo ese peso de encima. Eso es una lacra terrible que le ha dejado a su hijo y es ella quien tiene que resolverlo y quitarle esa lacra a su hijo. Ella es la responsable de que ese chaval esté un follón terrible psicológico y personal".

