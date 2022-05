Pepe Navarro responde a la demanda de Ivonne Reyes por presunta violencia de género: "¿Tú crees que tiene miedo?"

MADRID, 30 (CHANCE)

Nuevo capítulo en la interminable guerra judicial que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro. Con el juicio por impago de la pensión del presentador a Alejandro Reyes todavía pendiente, la venezolana y el periodista se verán las caras en los tribunales la semana que viene por un motivo muy distinto: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la modelo contra el padre de su hijo por presunto acoso y amenazas.

Una noticia que desvelaba este domingo Ivonne en 'Viva la vida', reconociendo su sorpresa por el hecho de que su denuncia no haya sido desestimada: "Llevo más de 20 años siendo acosada por él. Siento miedo todavía a día de hoy, y mi hijo también" ha asegurado, dejando entrever que sería Pepe el que está detrás del seguimiento que ha sufrido por parte de varios coches en los últimos tiempos.

Confiada en que esta vez la justicia le dará la razón, la venezolana confiesa estar harta del presunto acoso al que la ha sometido el presentador desde que hizo público que era el padre de su hijo Alejandro, siendo 'la gota que colmó el vaso' la llamada de Pepe hace un mes a 'Viva la vida' negando una vez más la paternidad del joven y tachando a Ivonne de "indigna", "miserable" y "repugnante".

Al margen de las nuevas declaraciones de la venezolana, el presentador ha reaparecido en el aeropuerto este domingo por la noche - después de disfrutar de la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League en París - y, visiblemente cansado y confesando tener "mucho sueño" ha dejado claro que no se cree ni una palabra de Ivonne cuando dice que se siente atemorizada por él: "¿Tú crees que tiene miedo?" apunta con ironía.

Dejando claro que nunca ha tenido una relación con ella - "¿cuándo ha sido pareja mía esa señora? Ha sido pareja de un montón de personas pero no mía" mantiene - Pepe ha preferido no pronunciarse sobre su inminente juicio ni sobre las recientes declaraciones de Alejandro Reyes confesando que le da vergüenza ser su hijo: "Que me dejéis tranquilo que es muy tarde". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!