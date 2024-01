Pepe Navarro sale en defensa de Mar Flores como madre

MADRID, 19 (CHANCE)

Feliz por su regreso a televisión como concursante de 'El Desafío', Pepe Navarro ha sido uno de los rostros conocidos que han arropado a Gabino Diego en el estreno en Madrid de su nueva obra de teatro, 'La curva de la felicidad'. Y como no podía ser de otro modo, le hemos preguntado por su compañera -y ahora amiga- en el programa de Antena 3, Mar Flores, que vive un momento complicado ante la inminente entrevista de su hijo Carlo Constanzia esta noche en '¡De viernes!'.

Y aunque todavía no sabemos qué dirá el actor sobre su madre, en el adelanto emitido por Mediaset sí ha confesado que su infancia fue traumática y muy triste por la falta de referentes familiares, y, recordando cómo comenzó a consumir drogas siendo un niño, ha reconocido que ha llegado a culpabilizar a la modelo por todo lo que le ha pasado en la vida.

Unas demoledoras declaraciones tras las que Pepe Navarro no ha dudado en salir en defensa de Mar, para la que no tiene más que buenas palabras tras coincidir con ella en 'El Desafío': "Es una mujer extraordinaria, con la cabeza muy bien amueblada y con una fuerza de voluntad extraordinaria, y seguro que está acostumbrada a llevar las cosas con sensatez y cordura. Y en este caso, si tiene un problema lo afrontará como siempre, aunque no conozco el caso" ha afirmado.

"Me he llevado muy bien y espero mantener con ella una amistad larga y seria. Mar es muy buena persona y muy buena madre. Es una persona extraordinaria y no puedo decir otra cosa" ha asegurado.

Carlo Constanzia no es el único invitado esta noche en '¡De viernes!' ya que la ex de Bertín Osborne, Gabriela Guillén, se sentará en el plató del programa para revelar cómo se comportó el artista al enterarse de que estaban esperando un hijo.

A raíz de que el cantante de rancheras solicitase las pruebas de paternidad a la paraguaya para comprobar que el bebé es suyo, muchos le han comparado con Pepe. Pero el concursante de 'El Desafío' ha dejado claro que sus casos no tienen "nada que ver": "No sé nada de la situación de Bertín, yo sé la mía, que no es mi hijo, está clarísimo, con lo cual no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque son cosas distintas".

"Yo no puedo hablar de él, puedo hablar de lo mío y lo mío es que esta señora, Ivonne Reyes, miente, es duro llevar en la vida una mentira tan grande como es la que ella está manteniendo. Las pruebas se han publicado, se han pasado por todos lados y debería rectificar un poquito" ha añadido aprovechando la ocasión para atacar a la venezolana, de quien afirma que "prefiere morirse con la mentira encima antes que reconocer y decirle a su hijo quien es su padre, igual lo sabe el hijo* no lo sé". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!