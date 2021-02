Pepe Navarro sorprende a los concursantes de 'Dos parejas y un destino'

MADRID, 26 (CHANCE)

Pepe Navarro ha reaparecido en la gran pantalla y lo ha hecho en 'Dos parejas y un destino'. El conocido presentador de televisión que lleva ya años retirado de la vida pública se ha mostrado de lo más feliz al disfrutar de una velada con sus comensales y ha hecho un repaso de su vida que nos ha dejado pegados en la pantalla.

El periodista les ha contado a sus invitados que Ibiza es un lugar fantástico para él, son muchos ya los años que lleva disfrutado de sus vistas: "Yo vine aquí por el año 80 y vine a hacer submarinismo, esta es una de las islas más bonitas del mediterráneo... puedo decirte que el conjunto de Ibiza y Formentera es difícil de encontrar".

Chenoa le ha preguntado por cómo dio el salto a la televisión y él ha explicado que: "Lo de la tele fue casualidad, empecé en la radio. La primera vez que propongo hacer el Mississipi fue en el 85 cuando estuve trabajando en New York. Fui vendiendo el formato". Ha recordado su época en televisión con melancolía y ha hablado de algunos problemillas que tuvieron con algunos personajes, como Chiquito de la Calzada: "Chiquito el pobre nos puso una demanda, alguien le calentó la cabeza y le dijo que le estábamos copiando. Fuimos al juicio y fue muy divertid"

Y es que Chenoa fue al programa de Pepe cuando era una adolescente: "Yo fui a actuar, cuando te vi puse cara de fan... pero es que claro cuando alguien ve a ver a alguien con el que ha crecido y al que admiras, pues..." y se quedó impresionada.

Lo que sí que ha desvelado el presentador es el gran cariño que tenía hacia Cristina Rodríguez, La Veneno: "La Veneno tiene un mérito tremendo, fue un niño que se sentía mujer y lo hizo a todo precio, sin medida, era una mujer muy impulsiva, yo es que creo que escribió como ella misma estaba escribiendo. La gente que la rodeaba no era el acertado, ella era tal cual, funcionaba por eso porque no había ni trampa ni cartón"

En cuanto a cómo ha afrontado la pérdida de trabajo y dejar de aparecer en televisión, Pepe ha asegurado que no le ha costado trabajo de psicólogos porque es una persona que ha ido reflexionando sobre todo lo que pasaba en su vida: "Desde que tengo 14 he ido construyéndome, he asumido muchas cuestiones duras por mí mismo".