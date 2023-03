Pepe Navarro vuelve a la carga contra Ivonne Reyes: "Debería vivir sin resquemor ni remordimiento y liberar a su hijo"

MADRID, 15 (CHANCE)

Pepe Navarro está atravesando un gran momento a todos los niveles. A su resurgir profesional después de varios años alejado de la pequeña pantalla -es uno de los primeros concursantes confirmados de la tercera edición de 'El Desafío', que en breve comenzará sus grabaciones- se unen sus últimas victorias judiciales frente a Ivonne Reyes.

Recordemos que la justicia ha desestimado las dos últimas demandas de la venezolana contra el presentador; la primera, por acoso y amenazas después de que Pepe la tachase de "indigna", "sinvergüenza" y "rastrera" en una llamada telefónica que realizó al desaparecido programa 'Viva la vida' mientras ella estaba en el plató arremetiendo contra él por negar la paternidad de su hijo Alejandro. Y la segunda, por vulneración del honor por unas declaraciones realizadas a Europa Press en las que el periodista aseguraba que Ivonne estaba "enferma" por seguir manteniendo, después de tantos años, que es el padre del joven cuando él tiene claro que no lo es.

En ambos casos los jueces han desestimado las demandas de la modelo que, lejos de rendirse, ya ha advertido a Pepe que seguirá demandándole por cada declaración o gesto con el que se sienta "amenazada".

Lejos de amedrentarse, el presentador ha vuelto a cargar duramente contra Ivonne en su reaparición durante el estreno del nuevo espectáculo de Joaquín Cortés en el Teatro Real, dejando claro que aunque a él le gustaría zanjar esta guerra, habrá más encuentros en los juzgados "mientras esta mujer no diga la verdad. Naturalmente que sí". "Ese tema como ya lleva 20 años ya lo entiendes como si te hubiese salido un grano, exactamente igual" apunta con malicia, dejando claro que "si por mi fuese este tema se solucionaba mañana mismo, pero no está en mi mano. Lo que está claro es que habrá un fin".

El fin de una guerra que, como Pepe reconoce, pasa porque Alejandro se someta a las pruebas de ADN para comprobar si él es su padre, como Ivonne asegura, o si por el contrario no lo es como él está convencido: "Si esta mujer quiere vivir en paz debería hacerlo, debería animar a su hijo y liberar a su hijo para que hiciese las cosas como deben ser, todo el mundo vivir su vida sin ningún tipo de resquemor, remordimiento, digo por su parte, yo estoy muy tranquilo". "El tiempo lo dirá. Yo no puedo decir nada más. No está en mi mano, yo intento moverlo, hacer cosas, pero todo es muy lento" asegura.

Sobre su regreso a televisión como nuevo concursante de 'El Desafío', Pepe confiesa que no le costó aceptar la oferta "sobre todo porque mis hijos son grandes seguidores del programa y me han animado". "Soy un incosciente y eso tiene que ver mucho con el riesgo y la inconsciencia en ocasiones suple al valor" añade animado, dejando claro que lo dará todo de sí en el reality: "Los entretenedores entretenemos y yo soy un entretenedor. Yo todo esto lo he hecho en el Mississippi, en los programas de la mañana, en TVE yo cantaba, nos subíamos a sillas, en Mississippi hemos hecho cantidad de barbaridades lo que pasa es que posiblemente eso no se recuerda".