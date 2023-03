Pepe Sancho: repasamos su historia en el aniversario de su muerte

MADRID, 3 (CHANCE)

El pasado 3 de marzo de 2023, Pepe Sancho fallecía a los 68 años de edad debido a un cáncer. El actor se encontraba ingresado en la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y, por aquel entonces, nada se había desvelado sobre su estado de salud. De hecho, su enfermedad había quedado reservada para los más íntimos.

El actor protagonizó bastantes polémicas con la prensa sobre todo durante su relación matrimonial con la artista María Jiménez con la cual tuvo un hijo, Alejandro. Su vínculo con la cantante tuvo bastantes altibajos lo que atrajo todas las miradas de la prensa del corazón... los que un día se dieron el 'Sí, quiero' bajo un halo de amor terminaron en los juzgados y su hijo también, que testificó a favor de su madre tras vivir episodios de violencia de género. Tras este fracaso amoroso, Sancho encontró de nuevo la estabilidad junto a una mujer más joven que él, Reyes Monforte.

"En mi vida me imaginé estar siempre junto a Pepe. Estuve muchos años queriendo separarme de él" confesaba la Jiménez en una entrevista en 'Sálvame Deluxe', añadiendo: "las personas como Pepe Sancho no cambian. Estaba muy enamorada de él, y fue el amor de mi vida, pero no me costó separarme de él. Cuando lo hice, me buscaba, pero luego decía en la prensa que yo no quería separarme de él. Era un mentiroso patológico".

El actor tenía una dilatada carrera sobre todo en televisión comenzando por su aparición en la serie Curro Jiménez, interpretando el papel de 'El Estudiante'. Otras de las series que le otorgó bastante fama fue gracias a su personaje de 'Don Pablo' personaje con cierto peso en la serie de Televisión Española 'Cuéntame cómo pasó'.

También interpretó un papel protagonista en la serie de producción propia de Canal+ Crematorio, ganadora de un premio Ondas a Mejor Serie Nacional. Pepe Sancho fue galardonado con un Goya al Mejor Actor de Reparto en 1997 por la película dirigida por Pedro Almodóvar, 'Carne Trémula' y posteriormente el actor manchego volvió a contar con él para la película, ganadora de un Oscar a Mejor Guión Original, 'Hable con Ella'.