Pepi Valladares, extrabajadora en 'Cantora', prepara la biografía de Isabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

Cada vez que Pepi Valladares acude al plató de 'Sálvame Diario' revoluciona el universo Cantora, aunque en este caso se ha sometido a la máquina de la verdad del programa, Kopernica, y lo cierto es que ha dejado en muy buen lugar a la cantante y a su hermano, no a su exmarido, Fosky, que estuvo ayer vertiendo informaciones falsas sobre ella.

En cuanto a si en la habitación de Paquirri ella vio dinero guardado, asegura que no, que en ese cuarto solamente había enseres del torero y que en la finca había cajas fuertes: "Esa habitación estaba siempre abierta, no olvidéis que tiene cajas fuertes, no hace falta tenerlo ahí".

Sobre si se ha quedado con dinero que había en metálico en la casa de La Pera, Pepi ha confesado que no y la máquina ha desvelado que es cierto lo que dice: "Jamás en la vida me he quedado con nada de nadie, tú comprendes que si yo me encuentro una cartera, la devuelvo, las personas que me conocen saben como soy, quién haya dicho eso tiene dentro raíces de coco porque sé por dónde viene eso".

Palabras para Fosky las que ha tenido Pepi Valladares y con las que ha querido desmentir todo lo que dijo ayer: "Soy una mujer, una madre, mi primer hijo tiene 28 años y lo he criado yo sola y mira donde estoy hoy para criar al que tu abandonaste cuando tenía once meses. Se te ha olvidado lo que me robaste mío y vienes aquí nombrándome a mí, ¿por qué vienes?". Y es que recordemos que ayer su exmarido la discriminó con argumentos muy machistas.

Además, ha lanzado al aire una acusación muy grave: "¿Quién se llevó el maletín de Julián Muñoz y el rolex de oro, los Valladares o tú? El famoso Maletín que dijo que se lo habían quedado los Valladares, cuando detuvieron a Julián, ese maletín estaba en el coche" refiriéndose a su exmarido.

Sobre si ella ha sido testigo de cómo Agustín Pantoja dejaba fuera de casa a Isa Pantoja durmiendo en la caseta del perro, Pepi asegura que eso es falso ya que: "En ninguna casa de Isabel hay casa de perro, siempre han dormido con ella en el dormitorio, porque eran perritos de estar por casa".

El bombazo ha venido cuando la entrevistada ha confesado que está preparando, junto con José Antonio León, una biografía de Isabel Pantoja: "Yo con colaboración de José Antonio León, va a salir la biografía de I.P que nunca querrían que saliese a la luz". Algo que sin duda va a hacer que tiemblen todos los cimientos de Cantora.