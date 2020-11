Pepu Hernández aboga por el equipo y los liderazgos compartidos y pide a la izquierda que deje de ser tan "especialita"

Rechaza ser un 'paracaidista', como le acusó Almeida, y está "a disposición de lo que quiera el partido" en 2023

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha abogado por los liderazgos compartidos y el equipo, echando mano a su bagaje en el mundo del deporte, al tiempo que pide a la izquierda que deje de ser tan "especialita".

"Las posiciones en la izquierda no deberáan ser tan especialitas. Igual que la derecha se pone de acuerdo inmediatamente en unas cosas, la izquierda tiene más dificultades para hacerlo", ha apuntado en una entrevista con Europa Press, donde ha remarcado que cree sobre todo "en la democracia, que es la pluralidad, que es un engrandecimiento, en cuantas más ideas mejor, en el debate interno", que es siempre "enriquecimiento, no debilidad, como se intenta aprovechar partidistamente".

Sostiene que en España aún hay "poca experiencia democrática". "Hablamos mucho de líderes, demasiado. No me gusta el liderazgo único, me gustan los liderazgos compartidos. En una sociedad que no está suficientemente democratizada se pide el liderazgo, el que nos salve, el que nos saque de esto... ¡pero si lo vamos a hacer entre todos!", ha expuesto.

Tiene claro que "alguien tiene que tomar una decisión en un equipo y si es consensuada mejor. "Si Juan Carlos Navarro tiene que tirar el último tiro está consensuado en el equipo pero si tengo que pedir un tiempo muerto y sentarle, se me da la oportunidad de cambiarle", ha puesto como ejemplo tirando del mundo del deporte para remarcar, a renglón seguido, que siempre ha creído en los equipos porque son "la base de la sociedad".

Ve posible acuerdos con distintas formaciones siendo fiel a esa filosofía del equipo y el liderazgo compartido, incluso con la mente en "puestas en común un tanto extrañas", como con Cs, aquellos que han pasado de "la foto de Colón a querer borrarla". Incluso en algunos temas con el PP. "¿Por qué no?", pregunta.

"No estoy proponiendo que haya esas uniones sino que existe esa posibilidad siempre porque tiene que haber puntos en común en la sociedad en los que nos pongamos de acuerdo, como con los Acuerdos de la Villa", ha señalado. Él pensaba que como mucho se iban a consensuar una veintena de iniciativas cuando la realidad es que se han pactado por unanimidad 352, algo que ha aplaudido.

"ESTOY A DISPOSICIÓN DE LO QUE QUIERA EL PARTIDO"

El año 2023 le queda lejos, por lo que repetir candidatura es algo que asegura que no le preocupa ahora y más cuando "también es una cuestión de partido". "Lo que estoy haciendo es trabajar en lo que puedo con un grupo municipal extraordinario, con unos concejales completamente comprometidos, entregados, con experiencia, con vocación de servicio público", ha descrito.

Pepu Hernández agradece al PSOE que le presentaran y también el apoyo recibido en las primarias. "Me siento comprometido con eso y no me hago muchos planteamientos de futuro porque queda tanto tiempo y tantas cosas por hacer", ha declarado.

Lo que rechaza son las acusaciones de 'paracaidista' que le hizo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el último Pleno. "Si dijo eso es que se había picado bastante por algo que le había dicho, es una consecuencia pero no le doy mucho valor. Cuando le mencioné que era menos alcalde de Madrid algo le habré molestado, algo le habré dicho de verdad", ha lanzado al regidor.

"No me siento paracaidista, me siento comprometido con los ciudadanos de Madrid, con los votantes del PSOE, con los militantes que me apoyaron en las primarias, con Pedro Sánchez, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, aunque no me atrevería a decir que tenemos una amistad, y a quien apoyo", ha descrito, después de recordar que no es militante del PSOE sino "independiente, que no indiferente".

"Estoy a disposición de lo que quiera el partido, soy independiente. Mi única intención es ser útil a los madrileños, me hayan o no elegido", ha rematado.