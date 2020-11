Pepu Hernández defiende que Gabilondo no está desaparecido sino que no grita y que la moción llegará cuando sea oportuna

"¿Por qué Ayuso tiene que ser original? Si muchas cosas ya están inventadas y se están haciendo bien no hay que ser original", sostiene

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha defendido a su homólogo en la Asamblea, Ángel Gabilondo, porque no considera que sean justas las críticas que le reprochan que esté desaparecido ya que simplemente "no grita" y, en cuanto a la moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cree que "llegará cuando tenga que llegar, cuando sea oportuna".

"Cuando se habla eso de estar desaparecido o no, que me puede pasar también... es que no gritamos, es que no buscamos alharacas", ha opinado el portavoz socialista en una entrevista con Europa Press. Frente al "titular constante, la confrontación política constante, el grito, el insulto, los rifirrafes" se sitúa la "seriedad de planteamientos, el aportar razones". Sobre la presencia de José Cepeda en la portavocía del grupo parlamentario, cree el edil que responde a una forma de expresar "de una forma más directa".

"Por mi parte estoy tratando de hacer mi papel de oposición, de recordarle al gobierno lo que debería hacer, olvidando de quién nos ha votado, pensando en todos los ciudadanos de Madrid, que eso es lo que me gustaría que hiciera el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que pensara en todos los ciudadanos de Madrid y no en los de su partido", ha lanzado al regidor.

Y, sin salir de la Asamblea, el portavoz socialista municipal se debate sobre la moción de censura a Ayuso. "En estos momentos tan importantes, difíciles y complicados, esos tipos de cambios de gobierno no deben de darse pero también ha habido algún momento en el que he llegado a pensar que parece que no había otra solución, tal y como estaban las cosas", ha detallado el concejal.

"Sigo debatiéndome entre la complejidad que hay entre la necesidad de un cambio radical de gobierno para que las cosas vayan mejor en Madrid y la dificultad que puede traer esa moción de censura con un cambio de gobierno en un momento determinado", ha descrito.

Preguntado si el momento oportuno pudiera ser al superar la segunda ola, Pepu Hernández se muestra convencido de que "cuando pase este momento grave que se está viviendo habrá que afrontarlo porque se han cometido muchos errores y están demostrando mucha incapacidad".

Un ejemplo de "incapacidad" sería la "propaganda" que está haciendo la Comunidad del hospital de pandemias Isabel Zendal cuando en realidad es "un fracaso porque no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, porque ha costado más tiempo y dinero del que pensaban, porque no tienen a nadie a quien poner allí".

"Se mete prisa a los obreros, las camas podían estar activadas en otros hospitales, se han destrozado equipos, no tiene sentido", ha lamentado. "La prioridad es vender algo y luego esa originalidad que trasciende a todo. ¿Por qué hay que ser original? ¿Por qué la presidenta de la Comunidad tiene que ser original? Si muchas cosas ya están inventadas y se están haciendo bien en otros sitios no hay que ser original, ni copiarlo todo, hay que acompasarlo", ha recetado.

Pepu Hernández ha insistido en que "esta competición para ser la más original no es necesaria en este momento", ni "seria". Cree que Ayuso "ha personalizado mucho, demasiado, parece que no es consciente de formar parte de un gobierno de coalición" y le da la sensación de "que ha menospreciado a su socio de gobierno".

Y para ejemplo pone el empleo "constante" por parte de la presidenta de la primera persona. "'Yo nunca lo aceptaría', 'yo hablo de mi grupo', 'yo firmo'", todo lo contrario al uso del plural que hace Hernández, consciente de trabajar en equipo.