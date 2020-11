Pepu Hernández llama a reforzar la sanidad pública y no apostar por el "acto propagandístico" que es el Zendal

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha instado a reforzar la sanidad pública en lugar de apostar, como ha apuntado que hace la Comunidad, por un "acto propagandístico" como es el hospital de pandemias Isabel Zendal.

"La gestión sanitaria de la Comunidad ha sido un desastre porque no se ha reforzado donde se tenía que reforzar, no se han atendido las recomendaciones que se hacían desde el Ministerio de Sanidad para potenciar la Atención Primaria, reforzar la hospitalaria y contratar rastreadores", ha indicado a su llegada a la catedral de la Almudena en el día de la patrona de Madrid.

Pepu Hernández ha cuestionado que "al final parece que todo se soluciona con la construcción del Isabel Zendal, que no tiene ningún sentido según los expertos en sanidad". Ha llegado a afirmar que no es más que "un acto propagandístico en un hospital que no tiene ni trabajadores, que va a ser muy difícil que los tengan y ya doblando lo presupuestado".