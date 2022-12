El Pequeño Nicolás asegura que confía en la justicia

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos de que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', a 3 años y 5 meses de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular al hacerse pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en una operación de compraventa de un inmueble.

Hemos hablado con él y nos ha confesado cómo se encuentra tras haber sido condenado: "una condena en primera instancia, recurrible y nada, esperar al recurso, tranquilo, con paciencia, a celebra la navidad, a estar tranquilo estaría preocupado si la sentencia fuera firme pero bueno, creo tiene posibilidad de recurso y confío en la justicia".

Francisco Nicolás asegura que está "seguro que por los delitos que he sido condenado, bueno a lo mejor debería haber dado un golpe de estado o haber malversado dinero público y ahora estaría absuelto" pero "confío en la justicia creo que todo va a ir bien estoy seguro y hay estar llevo 8 años y medio nadie, se merece 8 años de cárcel si sumas todo 16 años por decir (me voy a los hechos probados) ¿qué he hecho yo mal? No hay ningún perjudicado".

Además, alude a las locuras de la juventud para argumentar sus supuestos errores "¿y por eso vas a ir 3 años a la cárcel? Yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada, en caso de que lo hubiera hecho yo, por decir que soy asesor, que tenía 19 años que voy a ir 3 años y medio a la cárcel" y subraya "a veces la gente dice que ha hecho muchas cosas mal, dime una reprochable con 20 años hacer las cosas mal me puedes decir lo que quieras, motivo para ir a la cárcel no".

Asimismo, asevera que no se arrepiente y se pone en manos del Gobierno para echarle una mano "arrepentirme de qué, en el caso de que fuera cierto de decir que era asesor de la vicepresidenta ¿de eso me tengo que arrepentir, 8 años más tarde? Me parece de broma yo respeto las decisiones judiciales pero nos teníamos que mirar, en todo caso, quién se creía lo que decía un chaval de 17 a 20 años en vez de ir a por mí yo estoy encantado de ayudar al gobierno y lo sigo estando para que no pasen ciertas cosas y que las medidas de seguridad mejoren porque sigue habiendo problemas".

Además, Nicolás opina sobre que se le vaya a devolver 200.000 euros a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina por haber pagado más de responsabilidad civil por el Caso Noos "que nos inviten a todos ya tienen más para las Navidades, a mí me preocupa más la malversación y la sedición que todo esto, el señor ha pagado la cárcel, ha sido así, aquí nadie es impune bueno eres impune sí, no me meto en política, te haces amigo de quien quieres y ya aquí hacemos la sentencia ad hoc y es un poco vergonzante intento salir de esto lo mejor que puedo".

En todo caso se muestra optimista y asegura que "hay mucha gente preocupada porque creen que voy a ir a la cárcel, no voy a ir, tranquilidad, en el caso que fuera son delitos menores de 2 años y podría haber suspensión de pena por la reforma del código penal del 2015 que la gente está muy preocupada" y se sincera "la suerte no existe, lo importante es que cuando todo salga bien dará igual, sacarán algún motivo, dirán que soy amigo de alguien o que no he ido porque hay quien tiene que callar. Si todo va bien es porque no he cometido ningún delito ,no puedes meter a alguien en la cárcel por los motivos que hay, de verdad, yo ahora lo pienso verdad tenía 19 años tengo 28 que lo he pasado muy mal y mi familia también".