El Pequeño Nicolás reaparece tras ser agredido por tres jóvenes y muestra su fractura en la nariz

MADRID, 9 (CHANCE)

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, sufrió el pasado domingo una agresión cuando salía de un restaurante en el madrileño Paseo de la Castellana en torno a las 23.00 horas. Tres jóvenes de entre 20 y 21 años le reconociron y se acercaron para pedirle una fotografía, pero su agresividad y su mala educación provocaron que Fran - como le llaman sus amigos - se negara.

Como toda respuesta, los jóvenes le agarraron del cuello, le tiraron al suelo y empezaron a darle golpes, causándole una fractura en la nariz. Por suerte, pasaba una patrulla de la Policía Nacional por la zona y los agresores no tardaron en ser detenidos, y ahora están en comisaría esperando a pasar a disposición judicial acusados de delito de lesiones.

A pesar de que poco después de filtrarse la impactante noticia el Pequeño Nicolas hiciese declaraciones en varios medios de comunicación como "Ok diario" o "Ya es mediodía", confesando que estaba dolorido y en shock por lo sucedido a causa de los golpes recibidos, horas después interrumpía su reposo para acudir a un céntrico restaurante madrileño.

Confesando que "no estoy muy bien", Francisco Nicolás no ha dudado en bajarse la mascarilla para mostrarnos, sin reparos, el aspecto de su maltrecha nariz fracturada después de la brutal agresión sufrida pocas horas antes.