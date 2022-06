Pérez de los Cobos y un exjefe policial alertan sobre grupos disidentes de Bildu, pero no ven una amenaza al modo de ETA

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el exjefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira han alertado este martes de posibles conatos terroristas de disidentes de Bildu y Sortu organizados en torno a ATA, Jardun y Gazte Koordinadora Sozialista, aunque dejando claro que no creen que resurja una organización terrorista al modo de ETA.

Así lo han señalado en una mesa redonda del I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Universidad San Pablo CEU en la que también han participado el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y el teniente coronal de Artillería Íñigo Prado.

"La posibilidad existe", ha dicho Pérez de los Cobos sobre los disidentes de la línea oficial que marca Arnaldo Otegi dentro de la izquierda abertzale. El coronel, cesado de su puesto en la Comandancia de Madrid cuando subordinados suyos investigaban la posible conexión entre la manifestación del 8M y el inicio de contagios de Covid, ha comentado que no es descartable la vuelta al terrorismo de "mentes distorsionadas".

Pérez de los Cobos ha subrayado que no ve una "amenaza inminente" por parte de estos grupos disidentes en el País Vasco. No obstante, ha pedido "no desmontar lo que tanto costó montar", en referencia a las estructuras dedicadas a la lucha antiterrorista que conformó una "escuela de buenos hombres de Estado".

Tanto Pérez de los Cobos como Castiñeira, que fue responsable de la Jefatura Superior de Madrid y luego jefe de Información de la Policía Nacional, han avisado de que el terrorismo yihadista es posible que vuelva a actuar en España, alertando especialmente del Sahel como el "verdadero foco" de amenaza.

QUEDAN SUS HIJITOS

Sobre el terrorismo autóctono, Castiñeira se ha congratulado de que ETA fuera derrotada aunque ahora "queden sus hijitos". El exmando ha dicho que ve "inquietante" los grupos disidentes de la línea oficial de la izquierda abertzale que rechazan el abandono de las armas y participar en las instituciones democráticas, aunque "no ve posible" una organización al modo de ETA porque ya no contaría con el "santuario francés" y tampoco con apoyo social.

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, encargado de la coordinación en materia del terrorismo de ETA, ha alertado también de la amenaza del "terrorismo individual" --al margen del yihadista-- por ser algo "consustancial al ser humano".

Además, ha reclamado la necesidad de que los etarras colaboren en los 300 crímenes sin resolver y ha rechazado el uso de "cartas colectivas" para expresar un supuesto perdón por parte de etarras. "Tiene que haber verdadero perdón para valorarlo de forma individual", ha dicho.

Bautista se ha centrado también en la importancia de legislar sobre la figura del confidente --actualmente "alegal"-- en las investigaciones policiales. Según él, una "pequeña regulación" permitiría a la Audiencia Nacional "ir avanzando". "Lo mejor es que no declare", ha dicho sobre el confidente en la fase de juicio, apostillando que si no queda más remedio se tiene que blindar que "diga la verdad".