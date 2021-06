Pérez Tornero (RTVE): "Corregir la deriva que empezó hace tiempo será difícil, pero lo conseguiremos"

El presidente de RTVE, tras no formalizar el nombramiento de Mamen del Cerro: "Me resultó bastante deprimente la situación"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, se ha referido a la proyección de audiencia que tiene Televisión Española (TVE) paralos próximos meses y ha afirmado que "corregir a medio año una deriva que empezó hace varios años cuesta". "Nos costará, será difícil, será lento pero lo conseguiremos", ha asegurado.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su última comparecencia del periodo de sesiones ordinario ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada este jueves en la Cámara Baja.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "preocupa y ocupa conseguir público". "El primer paso será ganar en credibilidad y reputación, estabilizar los presupuestos y avanzar por conseguir audiencia", ha añadido.

Desde su punto de vista, "RTVE tiene impacto, tiene audiencia, tiene y tendrá futuro y vamos avanzando en que todos los españoles consideren que RTVE es y será su plaza pública".

Por otro lado, ha explicado las razones que llevaron a la no formalización del nombramiento de Mamen del Cerro como directora de Contenidos Informativos de TVE. "Yo también me preocupé. Yo me sorprendí. Me resultó bastante deprimente la situación que se creó", ha confesado.

Pérez Tornero ha indicado que "no fue una denuncia exactamente" sino que fue "un acuerdo compartido". "Lo que les digo es auténticamente cierto", ha advertido antes de aclarar el caso. El presidente de RTVE ha señalado que "cuando se nombran los responsables que van por debajo" de quienes ostentan los puestos de alta dirección, "tiene que haber un mutuo acuerdo entre la persona que lo propone, que es el responsable de la alta dirección y la Presidencia y el Consejo de Administración en última instancia, que es el que responde de la misión de servicio público de Televisión Española".

Según ha apuntado, Mamen del Cerro presentó un único nombre que no logró el respaldó de la Presidencia. "Obviamente, uno espera y el Consejo espera que haya otros nombres. No fue posible. Sólo hubo uno. Nuestra idea es sumar, renovar y ser ágiles, y ser no monolíticos", ha asegurado.

NUEVO EQUIPO DE INFORMATIVOS

Pérez Tornero ha afirmado que no se arrepiente "en nada" de haber propuesto en nombramiento de Del Cerro, "salvo por esta pequeña decepción que ha provocado". Tras pedir disculpas a los miembros de la Comisión, ha dicho que están "en vías de superación" y "muy pronto" anunciará el nuevo equipo que liderará los Servicios Informativos.

"El talante dentro de los servicios Informativos es que haya diversas propuestas y se respete la independencia profesional y también que todos los profesionales sepan que tienen una doble responsabilidad: con su autonomía, independencia profesional y deontológica y un compromiso colegiado e institucional con la Corporación RTVE", ha manifestado.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Corporación pública ha vuelto a referirse al problema de la interinidad y la precariedad laboral y ha reconocido que es "un tema que afecta a RTVE en su conjunto" y ha añadido que deriva de que "desde el año 2008 era muy difícil reponer las plantillas". Así, ha avanzado que la intención es sacar a concurso público entre 340 y 500 plazas entre 2021 y 2022 "para intentar poco a poco ir reponiendo lo que se ha ido perdiendo en este tiempo".

El relevo generacional de la plantilla ha sido otro de los temas que ha abordado en su intervención, asegurando que se realizará "de manera natural y progresiva". "Tenemos una política de personal que va a suponer un tercio de la renovación del personal de nuestra empresa, una plantilla que está en el entorno de los 55 años de media. Vamos a renovarla convocando más plazas, formando y haciendo que los que se marchen no lo hagan del todo, estableciendo un nexo entre estos y los que se quedan a través del Instituto de RTVE", ha manifestado.

Sobre los recursos humanos y técnicos de los que dispone RTVE en Ceuta y Melilla tras la reciente crisis migratoria, ha detallado que cada una de las ciudades mencionadas tiene siete personas, entre los cuales son tres de personal técnico y cuatro periodistas. "Se va a reforzar la plantilla este verano con un informador en cada una de ellas porque en verano, como ustedes saben, los conflictos crecen", ha subrayado.

En la parte técnica, ha asegurado que "se va a mejorar la cobertura con la distribución de una mochila conexión directa al satélite", se van a ampliar los sistemas de edición de vídeo con nuevos terminales, dos en cada uno de las sedes de la ciudad, así como los circuitos de datos.

En relación con las medidas para garantizar la financiación, Pérez Tornero ha explicado que en junio RTVE ha tenido que pagar por IVA 126,2 millones adicionales de euros, contratando para ello un préstamo financiero. "Hemos solicitado a la SEPI varios escenarios para que nos den una solución y creo que estamos en camino de encontrarla y a final de mes en este tema sabremos la resolución", ha dicho.

"A través del Mandato Marco y a través de una ley de financiación, en la que intervendrá el Gobierno y el Parlamento, RTVE desearía hacer equivalentes los ingresos con la función que debemos cumplir", ha insistido el presidente, que ha anunciado que se ha solicitado del Gobierno la apertura de una negociación para establecer un contrato programa puente hasta que haya un mandato marco para poder configurar el presupuesto. "Si el mandato marco está a final de este año, seguramente el contrato programa para 2023 se podrá hacer bajo un nuevo paraguas de legislación", ha agregado.

COMENTARIOS MACHISTAS EN LOS GOYA

Preguntado sobre las sanciones impuestas en la resolución del caso del expediente de los audios machistas de los premios Goya, Pérez Tornero ha informado de que uno de los responsables ha sido sancionado por una infracción grave con suspensión de empleo y sueldo de 3 a 15 días, y el otro empleado por infracción muy grave, con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días. No obstante, considera que "no basta con esto" y ha apuntado que ya se está elaborando un plan de formación interno en materia de igualdad.

Respecto a la estrategia para recuperar las audiencias de los contenidos deportivos, Pérez Tornero ha afirmado que "hay un problema de derechos" copados por las "grandes plataformas" y ha añadido que RTVE está trabajando "con energía" y en asociación con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para "comprar más y mejor, y más barato". "En la próxima temporada, tendremos mejor oferta deportiva, con más valores, muy diversa y también más espectacular", ha remachado.

Finalmente, ha recordado que La 1 no emite corridas de toros desde junio de 2016 y ha dicho que RTVE no quiere ser "protagonista" de este tema y acatará lo que diga el Parlamento. "Vamos a respetar los derechos de los niños, de los animales, de las personas y la tradición cultural de un país. Estamos a disposición del Parlamento. Si el Mandato Marco decide optar por una opción u otra, somos respetuosos con la ley", ha apostillado.