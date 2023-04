Periodistas dicen que la edad del receptor es importante para "ganar la batalla de la credibilidad entre medios y redes"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El ciclo de debates FAPE-Repsol 2023, celebrado en la sede de la Universidad Camilo José Cela, ha evidenciado que la edad del receptor "es determinante para ganar la batalla de la credibilidad entre medios y redes".

Las jornadas se han celebrado bajo la premisa 'Están ganando la batalla de la credibilidad las redes sociales o los medios de comunicación?'. Para situar el debate, la directora de Infoveritas y moderadora de la mesa, Carla Pina, ha destacado cómo el ecosistema informativo ha cambiado de "manera radical" y ha provocado que se reciba a diario "una sobredosis de información y de desinformación difícil de digerir".

Ante este "empacho" de bulos y noticias, la directora de 'Espejo Público de Antena 3, Araceli Infante, ha informado de que el 65% de ciudadanos asegura que se informa en la televisión; los mayores de 40 años todavía confían más en los medios que en las redes, y quizás se podría llevar esta premisa, incluso, a los mayores de 25. "Luego la respuesta a la pregunta es clara: depende de las edades", ha dicho.

"Los menores de 25 años están permanentemente interesados en el contenido y no en la fuente de la que ese contenido viene, mientras que para los periodistas la fuente es todo", ha añadido Infante, para quien es muy preocupante que la gente joven "no quiera ver desgracias ni cosas que no les gustan a la hora de informarse".

Para ganara la "guerra", la directora general de Prensa Ibérica en Asturias, Ángeles Rivero, los periodistas se tienen que "poner deberes" y a las redes "habría que imponerles obligaciones". Para Rivero, medios y redes tienen "que competir, pero en un plano de igualdad".

LA 'CAZA' DE BIN LADEN SE CONOCIÓ PRIMERO EN TWITTER

Sin embargo, el adjunto al director de El Español, Mario Díaz, se ha mostrado en desacuerdo con que la confianza en medios o en redes sociales sea una cuestión meramente generacional, "aunque es evidente que, en parte, sí lo es". "En España, en 3 meses de confinamiento, lo usuarios en redes crecieron en 8 millones. Ahora bien, el día que EEUU 'cazó' a Bin Laden, donde primero se dio a conocer este hecho fue en Twitter, pero no fue algo real hasta que no lo publicó el New York Times", ha precisado.

Por el contrario, Ramón Nogueras, divulgador y psicólogo, ha discrepado de que las 'fake news' sean algo nuevo y ha recordado que en la antigua Roma ya había gente que hacía graffitis en las paredes de los edificios. "La diferencia está en el alcance y la velocidad que han traído las redes sociales", ha dicho.

Por su parte, el jefe digital de programas de la Cadena SER, Daniel Ventura, ha aportado un punto de vista histórico recordando que, para hablar de desinformación, hay que remitirse al año 2000 en Ucrania, cuando se crearon ejércitos de trolls que elaboraban relatos para acercar determinadas posturas a gentes tanto de izquierda como de derecha, según la conveniencia. Y, posteriormente, a la campaña electoral que terminó con el triunfo de Donald Trump.

El ciclo de debates FAPE-Repsol 2023 se completará con una segunda jornada que tendrá lugar el 23 de mayo, a partir de las 16.00 horas, también en la sede de la Universidad Camilo José Cela de la calle Almagro de Madrid y que se realizará bajo el título 'La función del Periodismo ante la violencia de género'.