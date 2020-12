Las pertenencias de Paquirri podrían haber salido de Cantora y estar en casa de una amiga de Isabel Pantoja

MADRID, 12 (CHANCE) Desde que Kiko Rivera se sentara en 'Cantora: la herencia envenenada' y se destapara el secreto mejor guardado de Isabel Pantoja (que las pertenencias de Paquirri seguían estando en un cuarto secreto de la finca) no se ha hablado de otra cosa. Y ¡atención! porque hoy, Socialité ha traído en exclusiva el testimonio de Marta, expareja de Juan Pantoja, que asegura que las pertenencias del torero han salido del hogar de la cantante "Están en casa de una íntima amiga de Isabel Pantoja que vive en Sevilla capital. Seguidamente de que Kiko hiciera la primera intervención, ese fin de semana Isabel ata cabos y busca alguien que le ayude a sacar las cosas de Paco. No es ninguna chica del club de fans. Justo después, va una furgoneta a Cantora y en cajas grandes se sacan todas las pertenencias de Paquirri, esto se hace por la noche. No sé qué amiga es, sé que es íntima amiga de ella, pero no sé quién es" han sido las palabras que Marta ha pronunciado en Socialité.

Un testimonio que vuelve a cambiar todo y que desata la polémica en la familia Pantoja ya que parece ser que la tonadillera habría movido las pertenencias de Paquirri de sitio y ya no estarían en el cuarto secreto de la finca. Si esto es cierto, Fran y Cayateno Rivera podrían mover nuevos hilos para recuperar las cosas de su padre que nunca recibieron por parte de la cantante. De hecho, Marta ha hecho un llamamiento a estos dos hermanos para que se pongan manos a la obra y encuentren por fin los enseres personales de su padre.