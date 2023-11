Las pescaderías reclaman al futuro Gobierno que elimine el IVA de los productos pesqueros

Decepcionadas por la impugnación de los hosteleros del real decreto que permite elaboraciones y degustaciones en el punto de venta

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La patronal de las pescaderías ha reivindicado de forma unánime en la junta directiva de Fedepesca la "urgente necesidad" de eliminar el IVA de los productos pesqueros y apostar por una fiscalidad saludable, por lo que se ha mostrado confiado en que el futuro Gobierno elimine el IVA de los productos pesqueros, según informa en un comunicado.

En concreto, la patronal ha alertado de que la caída del consumo de pescado en España es "espeluznante", situándose en 18,53 kilos por persona y año en los hogares españoles, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura con datos de agosto, mientras que en 2013 estaba en 27,2 kilos por persona.

Fedepesca considera que es un "dato incomprensible" cuando además los productos pesqueros han estado por debajo de la media de los alimentos frescos en la subida de precios, siendo una buena opción contra la inflación, ya que lleva 18 meses con subidas por debajo de la media de los alimentos

Por otro lado, en la reunión de la junta directiva se manifestó la "incredulidad y la decepción" ante la impugnación por parte de Hostelería de España, que representa a restaurantes, bares y cafeterías del Real Decreto 1021/2022 aprobado en diciembre por el que se regulan los requisitos sanitarios para poder innovar en los puntos de venta de alimentación, con elaboraciones y degustaciones, entre otros.

Esta norma, según las pescaderías, "largamente demandada" por el comercio de alimentación español, pondría al día la obsoleta legislación sanitaria que impedía que se pudieran, por ejemplo, ofrecer degustaciones en las pescaderías, cuando ya está permitido por los reglamentos europeos de higiene, y en varias regiones, así como para determinados sectores, como las pastelerías y panaderías, que disfrutan de esta opción hace más de 30 años y lo tienen recogido en su epígrafe fiscal de la Agencia Tributaria definido en 1992.

Desde Fedepesca, recuerdan que la hostelería nació para el consumo en sus locales y que en los últimos años han ampliado su actividad a la de comercio de platos preparados con las modalidades del 'take away' y del 'delivery', que es compra de alimentos para el consumo en el hogar, sin oposición del comercio.

Igualmente, apuntan a que el sector de los restaurantes, bares y cafeterías disfruta del uso del espacio público en el caso de las terrazas del que no gozan otros sectores como el del comercio, pagando unas tasas muy por debajo de los precios de alquiler de los locales. Unas terrazas localizadas en el espacio público reducen el espacio para el tránsito de personas, el espacio para el aparcamiento y pueden afectar negativamente a la visibilidad de otros comercios y negocios.

Uno de los motivos alegados por los hosteleros a la hora de recurrir esta norma es que con su aplicación habría competencia desleal por actividades como la degustación en establecimientos de comercio. La patronal de las pescaderías no entienden este argumento, cuando bares y restaurantes, cuya actividad en su origen era el servicio en el establecimiento, ha podido ampliar su rango de actividades con el 'take away', y ofrece en sus establecimientos ciertos servicios que pueden competir con otros sectores, como la posibilidad de consultar la prensa.

Por otro lado, en la reunión se abordó la "ingente" presión legislativa e impositiva, que asfixia a las empresas lideradas por autónomos y la "gran preocupación" por el futuro del sector, al carecer de relevo generacional y dada la escasa rentabilidad actual de los negocios, dado el incremento de los costes salariales, de la energía, de los combustibles y de los insumos.

CONFÍAN EN QUE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD MEJORE LAS VENTAS DEL AÑO

Por otro lado, en la reunión se intercambiaron previsiones respecto a la campaña navideña, que se confía mejore las ventas del año, un ejercicio marcado por una demanda débil que seguramente arrojará nuevos datos de consumo a la baja de productos pesqueros en los hogares.

Desde la organización, han recordado que hay productos que mantienen el mismo precio que hace más de diez años, que los pescados y mariscos están por debajo de la media de la inflación de los alimentos y que siempre encontrarán una especie adaptada a su presupuesto, ya que hay una enorme variedad.

Respecto a la posibilidad de anticipar las compras navideñas, recuerdan que, como el precio se fija cada día en función de oferta y demanda, se ha dado la situación de que algunos productos han sido más asequibles en las vísperas de las fiestas que antes.