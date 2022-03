Pescadores andaluces dicen que hay un 50% de la actividad parada y que el resto podría unirse desde el día 21

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, ha asegurado este viernes, en relación a la actividad pesquera en una fecha monopolizada por la subida del precio del combustible, que "ya hay un 50%-60% de la actividad parada por propia voluntad" y ha detallado que, "en caso de no tener una solución económica viable", se marcaría un día, "que podría ser el 21" para que el resto de la flota "se una".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Fernández ha lamentado que "los sectores primarios, la agricultura, la ganadería y la pesca son los motores económicos, pero son muy vulnerables y tienen mucha dependencia de los precios del mercado", porque "cuando venden los productos no ponen precio, sino que lo pone el mercado, de ahí que no se pueda tener margen económico".

"Sacamos una producción, con unos costes, sin saber cuánto vamos a obtener por ella, de ahí que, siendo los motores económicos de inicio, tenemos unos apoyos económicos por parte de la Unión Europea y del Gobierno y, en el momento en el que nos salimos un poco, estamos tan justos que se convierte en una actividad totalmente inviable", ha añadido.

En este sentido, ha advertido de que el sector es "tan vulnerable" que "ya el propio combustible supera la venta del barco" y ha puesto el ejemplo de que, "si una embarcación ha hecho un gasto diario de 1.500 euros, ha hecho un gasto de combustible de 1.700, no se paga, ni siquiera, el combustible".

"Esto ha sido en un periodo de tiempo muy corto, se habla de días, no nos ha dado tiempo a encajar todavía el golpe ni a organizarnos para hacer un paro, porque es antieconómico", ha criticado Fernández.

Asimismo, el presidente de los pescadores andaluces ha anunciado que el pasado jueves mantuvo una reunión con la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, para "tratar diversos temas". No obstante, Fernández ha explicado que la secretaria "se ha comprometido con el sector pesquero a nivel nacional" y que "el próximo martes se va a reunir con los pescadores para poner encima de la mesa una solución, puesto que ya hay embarcaciones que han tenido que cerrar la actividad porque no son capaces de pagar el 100% del combustible".

Al hilo de esto, ha avisado que "los pescadores no quieren dejar las plazas desabastecidas", pero es algo que "va a ocurrir a partir de esta semana". "Este viernes ya ha parado una parte importante de la flota de arrastre, nos encontramos que en la actividad del cerco del Golfo de Cádiz, de 82 barcos están solamente faenando 14 ya". "No es que lancemos un órdago, es que los propios armadores no hemos tenido tiempo para reunirnos cuando ya los propios armadores ya se ven obligados a parar", ha lamentado.

En cualquier caso, ha detallado que "no todas las modalidades son iguales" y que "dentro de la pesca profesional hay algunas que son más o menos dependiente del combustible, la pesca de arrastre, por ejemplo, es cien por cien dependiente".

En cuanto a la actividad pesquera en los diversos puertos andaluces, Fernández ha apuntado que "la flota de Punta Umbría está amarrada por falta de rentabilidad, en Isla Cristina muchos de los barcos han amarrado definitivamente, y así en todo el litoral andaluz, Barbate, Motril...".