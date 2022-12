Pescadores gallegos tildan de "situación catastrófica" la reducción de las capturas del jurel

VIGO, 13 (EUROPA PRESS)

Pescadores gallegos han calificado de "fatal" el acuerdo de reparto de pesca de la Unión Europea conocido este martes, que supondrá un "varapalo importante" para los armadores de cerco gallegos y provocará una "situación catastrófica" por la reducción de las capturas del jurel.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Manuel Suárez, ha lamentado que una de las principales especies para la pesca gallega como es el jurel, que supone casi el 40% de lo que descarga la asociación, se recoja como pesca accesoria.

"Somos altamente dependientes del jurel. Esto es un fuerte varapalo. Hay barcos en concreto donde más del 60% depende de esta especie para que ahora se vea reducida del 60% a un tope del 5%. Esto afectará a las empresas armadoras y los puertos que viven de este tipo de pesca lo van a pasar mal", ha añadido.

En la misma línea que se ha pronunciado este martes la conselleira do Mar, Rosa Quintana, Suárez no entiende la decisión de Bruselas de reducir las capturas del jurel debido a que en otras zonas de la UE no se ha protegido a esta especie.

"Llevamos cuidando durante años nuestros recursos. Desde hace dos años tenemos topes de jurel por hombre, 750 kilos al día por cada marinero, cuando en otros sitios no se hacía nada de esto. Seguimos viendo mucho jurel y proponen pesca cero. Nos ponen en una situación muy complicada", ha señalado Suárez.

Preguntado por el futuro de la pesca gallega, Suárez ha comentado que lo ve como una "situación catastrófica" para el cerco y el arrastre. "Vamos a reunirnos con la Consellería do Mar y la Secretaría General de Pesca para ver cómo afrontar esta situación. A ver qué soluciones nos dan", ha sentenciado.

"TODOS LOS AÑOS LO MISMO"

En términos similares ha hablado el presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, José Antonio Pérez Sieira, quien ha lamentado la situación que vivirá la pesca del jurel el año que viene, una especie de la que viven "todo el año" muchos pescadores gallegos.

Él se ha referido a las palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien se ha mostrado satisfecho por las posibilidades de captura que tendrá España para 2023.

"El ministro lo considera como una victoria, porque contaba con cuota cero (para el jurel). Pero esto no vale para nada. Todos los años lo mismo", ha apostillado en declaraciones a Europa Press Pérez Sieira, indicando que pescados como la merluza sí han aumentado cuota, pero quizá no se llegue a ese máximo por el veto a la pesca de fondo, que ha prohibido la pesca en muchos caladeros donde se captura esa especie.

Desde la Federación Gallega de Cofradías han indicado que solo en Galicia hay unos 150 barcos del cerco dedicados al jurel, además de otros 70 u 80 buques de arrastre que también capturan esa especie y otros de artes menores.

También la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ve "preocupante" el impacto que las cuotas del jurel tendrán sobre la flota de cerco. Sin embargo, considera "satisfactorio" el resultado de este acuerdo para la flota de Gran Sol, que continúa pendiente de la negociación entre la UE y Reino Unido sobre los stocks compartidos.

Asimismo, en un comunicado, ARVI ha lamentado que no se haya aprovechado este consejo de ministros de Pesca de la Unión para avanzar en la discusión del ajuste de las 87 zonas de vedas de la pesca de fondo aprobadas por la Comisión Europea hace unas semanas.