Pescadores piden a CE preferencias arancelarias sólo para importaciones con mismos criterios de sostenibilidad

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organizaciónde la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha solicitado a la Comisión Europea (CE) que sólo conceda exenciones de derechos arancelarios a productos pesqueros importados que cumplan los mismos criterios de sostenibilidad exigidos a los capturados por laflota comunitaria, según informa en un comunicado.

En concreto, la flota europea ha alertado de la "incoherencia política", contraria a los intereses de la flota comunitaria, que supondría que la CE ignorase el principio de sostenibilidad en su próxima propuesta de Reglamento para establecer contingentes arancelarios autónomos (ATQ, por sus siglas en inglés) para determinados productos pesqueros para los años 2024 y 2025.

Europêche ha recordado que no se opone a una exención arancelaria racional para determinados productos pesqueros que no se producen en cantidad suficiente en la Unión Europea. No obstante, denuncia que la única motivación que subyace, en muchos casos, al uso del sistema ATQes bajar los precios, recompensando prácticas insostenibles y dando lugar a una competencia desleal, al no tener en cuenta el origen de estos productos, su método de producción, la sostenibilidad de las poblaciones o el cumplimiento de las normas laborales.

El Reglamento sobre los contingentes arancelarios autónomos se refiere a especies como el atún, la merluza, el abadejo, el bacalao o los peces planos. En este sentido, el sector ha alertado sobre elincremento en un 1.928% del volumen de toneladas importadas con arancel reducido entre 1992 y 2020 (seis especies que representaban 43.000 toneladas frente a más de 15 especies, aproximadamente 830.000 toneladas, respectivamente).

"No podemos aceptar que la UE defienda productos de origen y condiciones de pesca dudosos mientras nuestro sector lucha por adaptarse rápidamente a unas normas de sostenibilidad cada vez más estrictas", ha señalado el presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, Javier Garat.

Según Europêche, numerosas políticas pesqueras y medioambientales recientes de la CE se basan en la necesidad urgente de atajar el cambio climático y el declive de la biodiversidad. Sin embargo, denuncia que esa urgencia no es aplicada al sistema ATQ.

"Es chocante que mientras la flota de la UE se está diezmando debido a factores geopolíticos y a las políticas europeas, los volúmenes de ATQ no paran de crecer. Nos preguntamos si la idea es sustituir la producción de la UE por importaciones de países alejados de las normas de sostenibilidad de la UE. ¿Es esta la definición de seguridad alimentaria que persiguen las instituciones comunitarias?", se ha cuestionado Garat.

De esta forma, el sector ha recordado que los acuerdos comerciales con terceros países sí exigen el cumplimiento de ciertos estándares de sostenibilidad para autorizar las reducciones arancelarias. Sin embargo y a modo de ejemplo, el sistema ATQ permite importar una cantidad notable de lomos de atún con arancel cero de Tailandia y China, países con un historial de prácticas de pesca ilegal y abusos laborales.

En el caso de España, las importaciones de lomos de atún exentas dearancel ascienden a más de 23.751 toneladas en 2023, de las que el 79% (18.695 toneladas) proceden de China.

Frente a esta circunstancia, la flota comunitaria ha reconocido que se ve obligada a bajar los precios y buscar mercados alternativos. Asimismo, ha señalado que deteriora los vínculos de la UE con socios de larga tradición como los países de la región ACP (Asia, el Caribe y elPacífico) que no sólo soportan un trato discriminatorio, sino que también sufren la pérdida de valiosas oportunidades de mercado.

De esta forma, el sector pesquero europeo ha instado a Bruselas que haga uso del sistema ATQ para contrarrestar prácticas insostenibles e irresponsables en el Atlántico nororiental, como las observadas por Noruega y las Islas Feroe. Su sobrepesca de caballa del Atlántico y su continuo desafío a los derechos históricos bien establecidos de la flota de la UE, al tiempo que exigen un mayor acceso al mercado español, requieren "acción inmediata".

En este contexto, es fundamental que la UE utilice las preferencias comerciales y aproveche su poder de mercado para "salvaguardar y promover los intereses de la flota pesquera europea" en el marco de los acuerdos comerciales y de pesca con terceros países. Así, la flota ha señalado que la UE "puede proteger la sostenibilidad de sus aguas y garantizar una competencia leal".

Por último, el sector ha llamado la atención sobre el hecho de que el sistema ATQ no distingue entre los países de procedencia de los productos pesqueros.