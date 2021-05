La petición 'stop' a las 'cocinas fantasma' en zonas residenciales de la capital suma ya 32.100 apoyos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Un total de 32.100 personas han apoyado ya la petición 'stop' a las 'cocinas fantasma' en zonas residenciales entre las solicitudes de Arganzuela y Tetuán, recogidas en change.org y en las que exigen al Ayuntamiento de Madrid que paralice la apertura de estas cocinas y evitar que los barrios "se conviertan en un entorno industrial".

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Consistorio, Ricardo Rodríguez, promotor de la recogida de firmas, ha trasladado que marcaron el objetivo en obtener 16.400 firmas para evitar la construcción de una de estas cocinas en Arganzuela pero ya han sobrepasado las 16.500.

"Este tipo de negocio industrial no debe estar en una zona residencial, sino en un polígono. El Ayuntamiento nos da buenas palabras pero no se compromete a nada porque los locales cumplen la normativa y no se pueden negar a las licencias", ha lamentado.

No obstante, ha cuestionado que esa normativa la cumplen porque en la época no existía este tipo de negocio. Ahora considera que ello debe evolucionar y que esté "de acuerdo con la realidad".

A continuación, una portavoz de la Plataforma de Vecinos afectados en la Calle José Calvo ha reconocido que están luchando contra "un enemigo muy grande" y ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que "paren este tema porque no se puede convivir con 130 puntos de gas, 2.000 de electricidad, 40 de carbón y los ruidos y olores".

Por último, Vicente Pérez, de la Federación Regional de las Asociaciones Vecinales de Madrid ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "una salida fácil" ante esta situación, como ya ha hecho Barcelona, que es declarar "una moratoria en la concesión de licencias". "Cuando el Ayuntamiento dice que no puede ir más lejos no está diciendo la verdad. Queremos medidas ya", ha lanzado.