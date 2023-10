Petra Martínez asegura que Rodolfo Sancho es una persona "maravillosa"

MADRID, 14 (CHANCE)

A lo largo de estos meses, el nombre de Rodolfo Sancho ha sonado con fuerza en los medios de comunicación debido al caso de su hijo Daniel. Todas sus apariciones ante las cámaras cuando ha viajado hasta Tailandia se han analizado con lupa, así como sus declaraciones ante los micrófonos de la prensa.

Aunque son momentos difíciles, el actor ha recibido incontables mensajes de apoyo de compañeros de la profesión, como el que le ha querido mandar Petra Martínez esta misma semana cuando nos la encontrábamos en la presentación oficial de la ONG Love Rights.

La actriz no quiso dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje de ánimo a Rodolfo y reflexionaba sobre su delicada situación: "Tienes que estar la mayoría de las veces al lado de los hijos. Si es que te tira mucho la familia, aunque sepas que la situación es muy terrible, me imagino que luchará por su hijo. Yo lo que leo, no he hablado con él, lo está haciendo lo mejor que se puede en esta circunstancia".

Petra nos desvelaba que "solo conozco a Rodolfo por trabajo, estuvimos haciendo 'La señora'" y nos aseguraba que como persona y actor "es maravilloso, hasta la cara es bondadosa, es un tío con una dulzura, debe estar, me imagino porque la situación es muy difícil para él".

Además, terminaba comentando que "en estos momentos cualquier cosa que se le diga, como 'tira para adelante como puedas'" es poco por lo "difícil" que tiene que ser estar en su piel.