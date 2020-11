PGE.- Podemos sitúa ya fuera de los Presupuestos a Cs y acusa a Arrimadas de volver a la foto de Colón

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suponen un "giro histórico" en las políticas económicas del país y sitúa a Ciudadanos (Cs) fuera del acuerdo al constatar que su líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vuelto "rápido" a la "foto de Colón" porque "no pueden escapar de Vox".

En su intervención durante la segunda jornada del debate de enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso, Echenique ha asegurado que a Arrimadas le ha entrado "miedo" a colocarse "demasiado cerca del socioalcomunismo" y por ello ha decidido dar el "enésimo giro de timón", al pasar de mostrarse dispuesta a negociar su respaldo a buscar ahora una "línea roja imposible" como "excusa" para no apoyar los Presupuestos.

Además, Echenique le ha reprochado que el argumento empleado para ello, el exigir que el castellano sea lengua vehicular en la educación, es "precisamente el ADN de la foto de Colón" que ataca el "exitoso modelo de inmersión lingüística en Cataluña".

"Estaba escrito que usted iba a volver a la foto de Colón, señora Arrimadas, pero que iba a volver tan rápido y con los dos pies, sinceramente, yo no lo vi venir", ha ironizado el portavoz de Unidas Podemos.

En su intervención, ha respaldado el "aumento histórico del gasto público" de este proyecto, un endeudamiento importante encaminado a "proteger a la gente y a la economía", con una subida de impuestos a las "grandes fortunas y grandes corporaciones" e "intervención" del mercado inmobiliario.

Al respecto, ha ironizado con Arrimadas que "tenga cuidado" y acabe "apoyando unos presupuestos socialcomunistas" dado que ha sido "curioso" observar cómo veían con "buenos ojos" este proyecto que son "todo lo contrario a su ideología", cuando previamente había reivindicado que su objetivo fundamental era "sacar" a Unidas Podemos de las cuentas públicas.

CS NO HA CONSEGUIDO "NADA" EN LOS PGE

En esta línea, ha remarcado que Ciudadanos ha sacado pecho en las últimas fechas de haber parado la derogación de la reforma laboral o evitar la subida del IVA a la educación y sanidad privadas, cuando la realidad es que "ni siquiera han estado sentados encima de la mesa en la que se tomaron esas decisiones".

Para ilustrar ese giro, Echenique ha rememorado que primero tildaron a PP y Vox, en su particular "batalla campal a tres en la Plaza de Colon", de hacer una "oposición inútil" pero lo cierto es que "más allá de su argumentario fake" no han conseguido nada.

Ese acercamiento a apoyar los PGE responde, a su juicio, en su intento de "zafarse del mordisco de Vox", aunque eso supusiera firmar "cualquier cosa que el gobierno de coalición le pusiera delante". Pero como es algo "muy difícil explicar a sus votantes" el respaldar unos presupuestos socialcomunistas, tiraron de ese "argumentario fake" de que habían logrado "un montón de cosas de derechas".

"Pero no pueden escapar de Vox (...) No pueden porque la mayoría de su poder territorial depende de la ultraderecha y no pueden porque el discurso de Vox es el mismo que el suyo, solo que bien cargado de cognac y por eso ustedes los miran siempre por el retrovisor", ha remachado para interpretar el nuevo giro de Cs de alejarse de los PGE.

GUIÑOS A ERC Y BILDU

A su vez, ha censurado que el PP recurra al expresidente de Cs Albert Rivera para tratar de tumbar en el Tribunal Constitucional la ley catalana que regula los precios del alquiler y "protege" a los fondos buitre.

Echenique también ha tenido gestos para los grupos que facilitaron la investidura. En referencia a ERC y EH Bildu, ha señalado que pese a separarles "importantes diferencias políticas", por querer "una república solidaria de la que las gentes de Cataluña y Euskadi quieran, mayoritaria y democráticamente, formar parte", ha reivindicado la coincidencia de que "cualquier persona, hable la lengua que hable y se emocione con los símbolos que se emocione, tiene que tener derecho a una vivienda digna y a poder llegar sin angustia a fin de mes".

También ha tenido palabras de apoyo para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al decir que le gusta escuchar su "acento andaluz" en el hemiciclo y ha cargado contra las "barbaridades" que escuchó ayer por parte de las "ultraderechas", por suponer "mentiras perjudiciales" sobre los PGE.