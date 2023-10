Piden 12 años de cárcel al acusado de agredir sexualmente a una cuidadora en El Prat (Barcelona)

El hombre contactó con cinco mujeres en solo una semana

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía y la acusación particular han pedido condenar a 12 años de cárcel al hombre acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer en El Prat de Llobregat (Barcelona) en marzo de 2021, a la que contactó por internet a través de un anuncio en el que ella se ofrecía como cuidadora de ancianos y niños y fingiendo que la quería contratar para que cuidara de su madre.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, expone que el hombre, que entonces tenía 68 años, usó un nombre ficticio al contactar con ella, usó el número oculto para llamarla y no le dijo la dirección del piso donde trabajaría.

El hombre presumía de ser "una persona solvente e influyente, que viajaba frecuentemente por razones laborales", y finalmente acordaron quedar para una entrevista laboral, para lo que el hombre la citó en la salida de la estación de Metro de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Allí la recogió en coche y la tuvo "cerca de una hora haciéndole preguntas y dando vueltas" hasta que la llevó al piso de El Prat de Llobregat donde supuestamente vivía con su madre: después de entrar, la mujer dijo que se marchaba, pero él "la empujó hacia el interior del piso y cerró la puerta del piso con llave", se la guardó y le dijo que estuviera tranquila y se sentara en el sofá.

La mujer aprovechó que el hombre no estaba en el salón para enviar la ubicación del piso a su novio, pero cuando el acusado la vio usando el móvil le dijo que no lo hiciera, ante lo que ella pidió ir al baño para poder llamar a su pareja desde allí, pero no lo consiguió porque el hombre le quitó el bolso e impidió que cerrara la puerta del lavabo para vigilarla.

"TODAS VENÍS A LO MISMO"

Ella insistió en que quería irse pero el hombre se negó, y cuando la mujer se acercó a la ventana del comedor para pedir ayuda la cogió por el pelo, la tiró al sofá y allí la agredió sexualmente, expone la fiscal, mientras le decía: "Eres una puta. Has venido a esto. A chupar pollas no a buscar trabajo. Todas venís a lo mismo".

El hombre está en prisión provisional desde abril de 2022, la investigación empezó a raíz de la denuncia de esta mujer y la policía ha constatado que el hombre contactó con cinco mujeres en solo una semana, y el resto de casos se enjuician en causas distintas.