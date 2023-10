Piden diez años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor al que conoció por redes sociales

En el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña, la víctima ratificó que en varias ocasiones le dijo que tenía 14 años

Un joven víctima de presunto abuso sexual por parte de un hombre, en el partido judicial de Ferrol, cuando tenía 14 años ha argumentado, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña que este era consciente de que era menor de edad en el momento de los hechos. Para el procesado, Fiscalía y acusación particular piden diez años de cárcel.

En su declaración, en una vista que se prolongará hasta el jueves y en la que el acusado declarará el último, explicó que se conocieron en una red social y confirmó que él se dio de alta como si fuese mayor de edad, pero que en las conversaciones que mantuvo con el hombre le comunicó los años que tenía.

Sobre su presencia en esta red social, dijo que lo hizo "para conocer gente de mi orientación sexual, no necesariamente para mantener relaciones" e insistió en que en varias ocasiones le trasladó al acusado su edad. "Le pareció normal que a mi edad me interesara por esos temas y no le dio importancia". También ratificó que recibió fotos de contenido sexual.

El joven dijo además, sobre los hechos denunciados, que primero se lo comentó a un amigo, seis meses después, y que luego le confesó lo ocurrido a sus padres, con los que decidió denunciar. Preguntado si era consciente de la repercusión de lo sucedido, precisó que no hasta que habló con sus progenitores.

Fiscalía y acusación particular piden diez años de prisión para el presunto autor de los hechos, acusado de un delito de abuso sexual a un menor de 16 años con accceso carnal, en concurso con un delito de contacto a través de internet con proposición de concertar un encuentro sexual.

También solicitan cuatro años de cárcel por un delito de difusión o exhibición de material pornográfico a un menor, en concurso con un delito de pornografía infantil. A ello, suman una indemnización de 6.000 euros.

En contraposición, la defensa pide la libre absolución del procesado y alega que "no sabía que era menor". "No hay ninguna prueba directa que demuestre que el acusado conocía su edad", ha asegurado el letrado, en declaraciones a Europa Press, antes de la celebración de la vista.

HECHOS

Los hechos, según recoge el escrito de calificación, se produjeron en agosto de 2020, en el partido judicial de Ferrol, y la formalización de la denuncia se produjo por parte de los padres en 2021.

El Ministerio Público sostiene que el hombre se puso en contacto con el menor "sabiendo que este tenía 14 años". Lo hizo a través de dos redes sociales diferentes. Además, apunta que mantuvieron conversaciones de contenido sexual y que le enviaba al menor fotos desnudo. Posteriormente, tuvieron un encuentro en el domicilio del acusado.