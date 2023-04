'La piel nos conecta': Sanex y Nadiesolo se unen para mejorar la situación de personas que sufren soledad no deseada

MADRID, 3 (CHANCE)

El tacto tiene un amplio impacto en nuestro cerebro puesto que influye en nuestras sensaciones, movimientos o procesos de pensamiento. Una simple palmada en la espalda o un abrazo incrementan la actividad cerebral y la segregación de hormonas asociadas a emociones positivas. Por eso es tan importante el contacto piel con piel.

Por segundo año consecutivo, la marca de cuidado personal Sanex y Nadiesolo, la ONG de voluntariado de acompañamiento a personas en riesgo de exclusión, revalidan la campaña 'La piel nos conecta' con el fin de mitigar las consecuencias físicas y mentales de la soledad no deseada a través del contacto humano y de sensibilizar a la población sobre la importancia de la acción voluntaria para luchar contra esta realidad tan extendida en nuestro entorno más cercano.

Dicha campaña nos presenta tres historias reales de voluntariado de acompañamiento con diferentes colectivos que muestran cómo el contacto puede beneficiar a personas mayores, personas sin hogar y menores con discapacidad intelectual.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEMUESTRAN QUE EL CONTACTO PIEL CON PIEL TIENE UN IMPACTO EN EL CEREBRO

Los diferentes estudios científicos reflejan cómo el poder de un abrazo tiene la capacidad de activar un sentimiento de bienestar, sustituir la sensación de soledad por la de pertenencia e incluso mitigar el dolor o el estrés... o cómo un contacto prolongado piel con piel, aumenta la actividad cerebral de la persona que lo recibe. En definitiva, estos efectos del tacto humano son algunos de los resultados en los que se basa la campaña 'La piel nos conecta'.

¿Cuáles son las metas que se ha marcado la colaboración entre Sanex y Nadiesolo? Evitar el rápido deterioro emocional y psicológico que implica la soledad o reducir el sentimiento de soledad emocional consecuencia de la falta de pertenencia a un grupo.

EL CONTACTO PRODUCE ESTIMULACIÓN CEREBRAL

La soledad no deseada afecta a millones de personas, pero el poder de combatirla está en nuestra piel. Las personas voluntarias, con su acompañamiento, no solo contribuyen a combatir esa soledad, sino que, además, en el caso de las personas mayores, el consecuente aumento del flujo sanguíneo en el cerebro a partir del tacto, parece estimular el hipocampo y con él la capacidad memorística. Este año Sanex y Nadiesolo ayuda a combatir la soledad no deseada a través de los vínculos y el contacto humano... Muy atento a estas tres historias de la campaña:

ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO

Amparo, de 96, llamó ella misma a 'Nadiesolo' para decirles que necesitaba "un poco de compañía" y a partir de entonces "la niña empezó a venir a casa". "Me gusta querer, pero también me gustan que me quieran" concluye la protagonista de esta historia que desde que recibe la compañía de Alba, voluntaria de 'Acompañamiento en domicilio'.

VOLUNTARIADO FAMILIAR

En este caso, Eva, voluntaria familiar, nos confiesa que cuando Jorge -usuario de Voluntariado Familiar- "siente el contacto con tu piel ocurre algo maravilloso" porque "se relaja, confía en ti y se crea un vínculo".

MENTORING FOR A JOB

"Entre en el programa con la idea de compartir lo que sé y apoyar a personas en la búsqueda de empleo" explica Ainara, voluntaria de 'Mentoring for a job', que en el vídeo refleja la complicidad que tiene con Pedro, a quien no solo da compañía sino que le ayuda en todos sus retos profesionales.

'La piel nos conecta' es una campaña que presenta historias reales de voluntariado de acompañamiento con diferentes colectivos, que muestran cómo el contacto piel con piel, puede beneficiar a personas mayores, personas sin hogar y menores con discapacidad intelectual.