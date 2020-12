¿Qué piensa Isabel Pantoja de Irene Rosales en la actualidad?

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Isabel Pantoja "culpa" a Irene Rosales de la guerra que mantiene con Kiko desde hace meses. Así, en vez de señalar a su hijo como responsable de sus propias acciones y elecciones, la tonadillera ha decidido cargar tintas contra su nuera, con la que a hasta hace muy poco tiempo le unía una relación envidiable.

Y es que tanto Irene como Isabel Pantoja han hecho gala a lo largo de estos últimos años de llevarse a las mil maravillas, y tanto la colaboradora como la tonadillera se deshacían en piropos mutuos de los que Kiko solía mostrarse encantado.

Sin embargo, después de que el Dj descubriese ocultos en Cantora los enseres de su padre, Paquirri, que éste dejó en herencia a él y a sus hermanos Francisco y Cayetano, todo cambió. Molesto por el engaño de la artista, Kiko empezaba una cruzada pública para descubrir qué más cosas le había ocultado su madre sobre las propiedades que el malogrado torero dejó claro en su testamento. Una impensable guerra contra la mismísima Isabel Pantoja, que no ha dudado en culpar a Irene de los pasos legales que comenzó su hijo para reclamar su parte de la herencia.

El cumpleaños de Ana, hija de Kiko e Irene, ha marcado un antes y un después en la relación entre la cantante y su nuera. Pantoja felicitaba a la pequeña con una nota de audio enviada a la colaboradora y en la que no la dejaría en muy buen lugar, aunque la propia Irene ha declinado hacer público el contenido de dicho mensaje.

Y es que, según ha desvelado Isabel Rábago, la tonadillera tiene muy claro que su nuera es una de las culpables del enfrentamiento que tiene con su hijo y esto es lo que en la actualidad piensa de la que un día fue su querida nuera. Isabel cree que Irene está trabajando en televisión a su costa, que utiliza su papel de colaboradora en "Viva la vida" para machacarla y que con sus palabras lo que hace es alejarla más de Kiko.

Sin duda, estas palabras, que la artista habría trasladado a sus más próximos, podría romper para siempre la relación entre ella e Irene que, cansada de justificar a su suegra, habría llegado a un punto de no retorno que escenificaría una ruptura familiar definitiva. Por el momento, Kiko no ha reaccionado a estas duras palabras sobre su mujer, pero ya dejó claro el pasado mes de octubre que ella era, junto a sus hijos, su familia ahora y que quién no quería y respetaba a Irene tampoco le quería a él.