Pilar Alegría, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza y Florencio García Madrigal, al Senado

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, encabezará la lista electoral del PSOE por Zaragoza al Congreso en los comicios del 23 de julio y Florencio García-Madrigal al Senado.

El secretario general provincial del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, lo ha anunciado a los medios de comunicación en representación de la Ejecutiva Provincial y antes de que se reúna, esta tarde, el Comité Provincial para ratificarlo, aunque la decisión definitiva la tendrá, este jueves, el Comité Federal de Listas, al que pertenece Sánchez Quero.

De esta forma, la lista del PSOE Zaragoza al Congreso de los Diputados estará formada por Pilar Alegría; Óscar Galeano; Noemí Villagrasa; José Antonio Remón; Ángeles Malo; Juan Abraham Martínez y Ángeles Pérez.

Concurrirán al Senado Florencio García Madrigal; la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges; y el bilbilitano Víctor Javier Ruiz de Diego.

Antes de reunirse el Comité Provincial, Sánchez Quero ha declarado a los medios de comunicación que se han pronunciado las 220 agrupaciones locales del PSOE provincial y, posteriormente, él ha conversado con el presidente de la Comisión de Listas, Santos Cerdán, elaborando estas listas al Congreso y el Senado, que por la tarde ha aprobado "casi por unanimidad" la Ejecutiva Provincial, contabilizándose tan solo una abstención.

La Ejecutiva Regional emitirá un informe, tras la ratificación del Comité Provincial, y la Comisión Federal de Listas tomará la decisión definitiva este jueves a las 17.00 horas.

El secretario general de los socialistas zaragozanos ha enfatizado que el PSOE Zaragoza no ha hecho "ninguna propuesta inicial de ningún tipo", sino que "las propuestas las hacen los afiliados", en aplicación de los estatutos, indicando que "han coincidido varias propuestas con diferentes nombres de compañeros y compañeras".

Ha dejado claro que "no ha habido ninguna imposición ni por el secretario general ni por la Comisión de Listas, que no se ha reunido todavía", sino que "ha sido, simplemente, un consenso".

"Jamás he escuchado ni a Pedro Sánchez ni a Santos Cerdán decantarse por nadie, ni por Alegría ni por nadie", ha manifestado Sánchez Quero.

"La hemos incluido siempre pensando en lo que han votado los afiliados y las afiliadas de la provincia de Zaragoza", añadiendo que, en el conjunto de las agrupaciones, "han empatado varios compañeros" y la lista "se ha articulado, precisamente, teniendo en cuenta la opinión de los afiliados".

"No hemos pactado nada", ha recalcado Sánchez Quero, quien por otra parte, ha comentado que Susana Sumelzo, actual diputada, y Miguel Dalmau, senador, no han sido propuestos por las agrupaciones y no han sido incluidos en la lista.

Sánchez Quero ha explicado que se han seguido de forma "escrupulosa" los estatutos del Partido Socialista para conformar estas listas electorales, "a diferencia del Partido Popular, que elige a dedo a sus representes".