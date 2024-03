Pilar Alegría critica que el PP "ha hecho de la mentira su cobijo" porque "no quiere afrontar sus problemas"

Augura un importante futuro" a Gallardo, ya que "viene de la mejor escuela que puede venir un socialista, que es la escuela municipalista"

MÉRIDA, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado este sábado que el PP "ha hecho de la mentira su cobijo", ya que a su juicio "no quiere afrontar los problemas que radican en su propio partido".

Pilar Alegría se ha pronunciado de esta forma este sábado en la clausura del 14 Congreso Regional del PSOE de Extremadura que se ha celebrado en Mérida, en la que ha sido ratificado Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE de Extremadura en un acto en el que también ha intervenido el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En su intervención, Pilar Alegría ha valorado el "magnífico congreso" que celebra este sábado el PSOE de Extremadura gracias al proceso del primarias que ha celebrado, y tras el que una vez que ese proceso se cierra, "todo el partido se pone detrás" con el objetivo de "que de nuevo consigamos colocar a esta tierra en la senda de progreso en el año 2027", ha señalado.

"No se trata de recuperar la Junta de Extremadura para gobernar por gobernar, es mucho más ambicioso el reto", ha señalado Alegría, quien ha reafirmado que "se trata de devolver la dignidad a los extremeños", así como "devolver la modernidad, la senda de la modernidad a esta tierra" y de "mejorar la vida de la gente a través de la Junta de Extremadura", ha dicho.

"Si echamos la vista atrás, lo mejor que le ha pasado a esta tierra ha venido siempre de la mano de los gobiernos extremeños como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara", ha resaltado la portavoz del Gobierno, quien ha tenido unas palabras de reconocimiento para el expresidente Fernández Vara, que "ha dado voz propia a esta tierra".

Para Alegría, Fernández Vara ha sido "una de las mejores figuras que ha dado la política, no sólo para esta tierra, sino a nivel nacional", por lo que le ha calificado como "un magnífico político, leal, holesto, limpio, entregado, trabajador y, sobre todo, generoso", ha destacado la portavoz del Gobierno.

Por eso, la también ministra de Educación ha querido dar las gracias a Fernández Vara "por cuidar a tu partido", así como "cuidar, querer y trabajar a Extremadura y a los extremeños", ha dicho.

ESCUELA MUNICIPALISTA

Posteriormente, la portavoz del Gobierno se ha dirigido al nuevo secretario general del PSOE Extremadura, al que ha augurado "un importante futuro", ya que según ha valorado, Gallardo "viene de la mejor escuela que puede venir un socialista, que es la escuela municipalista", tras lo que ha señalado que "cuando una persona ha tenido durante más de 21 años el apoyo y la confianza de sus vecinos, no es por casualidad", ha dicho.

"Son muchos años los que te avalan de trabajo, de gestión, de responsabilidad, en momentos difíciles", ha señalado Alegría dirigiéndose a Gallardo, quien ha valorado que "en momentos difíciles los socialistas nos crecemos", porque "trabajamos más duramente para que la gente tenga oportunidades, para que la gente viva mejor en su tierra", ha dicho.

La portavoz del Gobierno ha señalado que los socialistas están aquí "para trabajar, trabajar por la gente que tiene más dificultades, por mejorar la vida de la gente", tras lo que ha lamentado que en frente está "el ruido", el que hacen aquellos que "no tienen proyecto".

"Cuando uno solo se agarra al ruido en política, es porque no hay proyecto o lo que es peor, solo hay mentira", ha valorado Alegría, quien ha criticado que "hoy el Partido Popular ha hecho de la mentira el cobijo, su cobijo", ya que se trata de un partido "que difama y que acosa, que difama a los servidores públicos, al Congreso de los Diputados, a la Fiscalía General del Estado, a la Agencia Tributaria y a los funcionarios que a ellas sirven", ha lamentado.

Una forma de actuar "porque no quiere afrontar los problemas que radican en su propio partido", ha aseverado Pilar Alegría, quien ha instado a los socialistas a "seguir trabajando" y "haciendo política de la buena, de la que sabemos y de la que conocemos los socialistas", ha señalado.

Según ha resaltado Alegría, "eso de la crispación no es nuevo, no es de ahora", sino que "siempre responde y corresponde al mismo patrón, y es cuando el PP está en la oposición", ya que a su juicio "entienden que el poder les pertenece como si fuera una especie de suerte divina".

Ante esta situación "no podemos permanecer equidistantes a ese tipo de comentarios, porque esa crispación y ese ruido viene de la frustración de no poder gobernar, de no poder estar en las instituciones", por lo que ha resaltado que "frente a ese ruido, serenidad, respuestas y propuestas", ha concluido.