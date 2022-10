Pilar Alegría defiende las "soluciones" del Gobierno ante la pandemia y la nueva crisis frente al "pesimismo" del PP

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha llamado al "poderoso ejército" de 230 alcaldes y alcaldesas así como concejales y concejalas del PSOE en la provincia de Cádiz a salir a la calle y seguir trabajando estos siete meses que quedan hasta las elecciones de mayo y explicar a la gente que las circunstancias no han sido elegidas "pero sí el camino y las soluciones".

En un acto enmarcado en la campaña 'El Gobierno de la gente', celebrado en El Puerto de Santa María, y donde en primer lugar, ha querido agradecer el trabajo que realizan los docentes, la titular de Educación ha realizado un repaso de la cantidad de medidas que el Ejecutivo ha puesto en marcha para proteger a la clase trabajadora de los efectos de la crisis generada primero por la pandemia y con posterioridad por la invasión rusa de Ucrania.

Alegría ha recordado que "el Gobierno tuvo que hacer frente a una pandemia sin manual de instrucciones, siendo la peor crisis sanitaria que se ha vivido" y ha enumerado algunas de esas medidas como los ERTE, la subida del SMI, el IMV, "con una idea fija que nunca hemos olvidado, cuidar y proteger lo público, el Estado del Bienestar porque es lo que protege a la clase trabajadora".

"Tenemos un plan, volveremos a salir de esta crisis, disfrutando de cohesión social y un Estado del Bienestar sólido", ha remarcado la portavoz socialista que ha defendido además la apuesta clara por las energías renovables y la transición ecológica.

Y hablando de la buena política y de bajar las facturas, Alegría ha enfatizado que "la primera medida de Rajoy fue subir las facturas de luz y el gas al 21 por ciento de IVA y este Gobierno lo ha bajado al 5 por ciento".

"Hemos incrementado las becas como nunca porque no habrá educación de calidad si no le damos posibilidad, si no hay equidad", ha insistido la ministra de Educación que ha celebrado además los 400 euros que disfrutan los jóvenes para invertir en cultura, o el bono de transporte del que se benefician más de 33.000 gaditanos y gaditanas.

Respecto al reparto justo de las cargas, Pilar Alegría ha subrayado que "cuando se habla de impuestos hay gente que quiere retorcer el tema o reducirlo a un plano técnico". "No es una cuestión tecnica, se trata de elegir qué modelo de sociedad queremos, qué modelo de país porque nosotros defendemos que cuando vienen mal dadas hay que compartir de los que más tienen a los que menos", ha recalcado contraponiéndolo a la gestión de la crisis del PP donde "los ciudadanos rescatamos con 65.000 millones a la banca y ahora toca solidaridad y proteger y cuidar a la clase media y trabajadora".

Por eso, Alegría ha lamentado que "en la oposición tengamos a un PP cuya dinámica es la obstrucción, el negacionismo, la crítica y el insulto".

Al hilo ha pedido a la militancia que "a pesar de su posición que es inocular a la sociedad el virus de la desmovilización a través del pesimismo, no les compremos la moto, porque a pesar de las circunstancias difíciles tenemos el arma más poderosa, un relato lleno de propuestas, proyecto y liderazgo, argumento y gestión".

De cara a las municipales ha pedido a los cargos y a la militancia, pero especialmente a los socialistas en los ayuntamientos a explicar que llevan tiempo "partiéndose el lomo" en momentos complicados para gestionar pandemia y lo que está viniendo por delante, "muchas veces sin apoyo de la Junta, dando la cara con la mejor gestión que es la de la honestidad, sencillez y cercanía". "Hay que seguir explicándoles lo que estamos haciendo desde que nos dieron su confianza y hacerlo con orgullo", ha reclamado para asegurar que "aquí no hay nada perdido y todo se puede ganar, depende de nosotros y cuando el PSOE está unido y motivado no hay un dios que nos pare".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha aprovechado la ocasión para apoyar al candidato a la Alcaldía, David de la Encina, porque "El Puerto se tiene que encender y no apagarse" y "necesita a David para Volver a ser el motor de la Bahía".

En su intervención, Ruiz Boix se ha referido a dos efemérides: la primera, que se cumplen 11 años del final de ETA y ha tenido un recuerdo para el artífice de esa negociación de paz, el que fuera diputado por nuestra provincia, Alfredo Pérez Rubalcaba así como el presidente Zapatero. La segunda fecha señalada, la que se cumple el próximo 28 de octubre, la victoria única con 202 diputados del PSOE en el año 82, emplazando a la militancia a participar en el acto que se celebrará en Sevilla.

Ruiz se ha dirigido a Alegría como representante de un Gobierno al que ha querido agradecer todas las medidas que han sido un "auténtico cinturón social" para los gaditanos durante estos tiempos complejos como el IMV que ya alcanza a más de 75.000 beneficiarios o los ERTE a los que se acogieron más de 87.000 gaditanos "que lograron protección y que los ingresos en casa estuvieran asegurados" o en materia de empleo, "que se estén recuperando cifras anteriores a la crisis de 2008 en el número de afiliados a la Seguridad Social".