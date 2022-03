Pilar Eyre, convencida de que Don Juan Carlos acabará declarando ante la justicia británica

MADRID, 27 (CHANCE)

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Pilar Eyre y nos confiesa que está convencida de que el rey Juan Carlos acabará declarando ante la justicia británica: "Hombre, sí, claro, seguro. Yo creo que sí, que lo citarán, él tendrá que llevar sus testigos, no sé si será por videoconferencia o creo que en Abu Dabi no hay extradición, es imposible que lo extraditen a Inglaterra seguramente es declarada por videoconferencia, pero yo pienso que si, yo creo que el auto del juez inglés es demoledor porque incluso hasta hace bromas e ironías sobre el caso ahí, y planteaba algo que realmente aquí se ha planteado mucha gente el hecho de que tengan inmunidad, ¿Qué quiere decir? Que si tú vas por la calle de atropellar a un niño en coche no te puede pasar nada. O sea que decir tiene que tener unos límites esto y el mismo juez dice esto son ámbitos de actitudes del ámbito privado, que si son así, que deben ser castigadas, o sea, evidentemente".

Pilar nos cuenta su reacción cuando se publicaron las fotos de Iñaki Urdangarin e Ainhoa Armentia, confirmando que ella tenía razón sobre el estado malo del matrimonio de la Infanta Cristina: "Hombre dar la exclusiva de las fotos de Iñaki con otra mujer. Yo creo que es uno de los grandes hitos de mi carrera no es un trabajo mío porque es un trabajo del equipo de lecturas, pero bueno, quiero decir, creo que ese día, ese momento en que mi director me dijo que tenían eso yo estaba grabando un programa de televisión y me tiré al suelo y dije no puede ser y todos me preguntaban ¿bueno, pero qué ha pasado? Pero claro como tenía que guardar el secreto encima no pude decir nada hasta el miércoles, pero yo creo que ha sido uno de los grandes momentos profesionales de mi vida y de todos los que hemos intervenido en ese exclusiva por supuesto".

Cuando le preguntan sobre Victoria Federica y su nuevo reportaje en una revista, Pilar contesta que: "Bueno, a ver, yo la veo una niña que tiene estilo, que tiene un estilo diferente que posa bien, no debe ser muy buena estudiante y bueno, y supongo que ya reflexionó un momento, dijo bueno, si voy a ser famosa de todas formas voy a intentar sacarle partido a esto y más con su padre, que se ha movido siempre en estos ambientes. A mí me han dicho que la madre también está de acuerdo, que no es para nada y no está enfadada ni ha intentado oponerse ni nada, sino que realmente la hija no dio este paso hasta que la madre no le dio el visto bueno".

La periodista confiesa que le gustaría ver una portada con Victoria Federica y Carla Vigo: "bueno a mí lo que me gustaría es ver una portada, no es la primera influencer de la familia porque Carla Vigo la sobrina de la reina, también es influencer. A mí lo que me gustaría es ver una portada de las dos. Esto sí que sería un bombazo. Las dos tienen el mismo grado de parentesco respecto a la familia real o sea, las dos son familia del rey. No son familia real, pero son familia, una sobrina de la reina y sobrina del Rey pues sería fantástica, una portada, un reportaje sobre las dos. Me encantaría la verdad".

Pilar nos adelanta que en un futuro va a escribir una biografía sobre la Reina Letizia: "Hace años que me lo dicen, hace muchos años que me la encargan y me lo dicen y me ponen talones en blanco, por decirlo de esa cursilada y si la escribiré evidentemente algún día".

La escritora publicado su nueva novela "Cuando Éramos Ayer" y nos explica que se ha inspirado en sus vivencias y una época que ella vivió con su madre: "Bueno, las protagonistas del libro son una madre y una hija. La relación madre hija es un vínculo que también está muy poco reflejado en literatura. La madre es una señora clásica, casada de toda su vida que no ha hecho nada y la hija es una rebelde que es fruto de su tiempo. Entonces es un poco también la relación, concretamente madre hija".

Y se sincera con nosotros como nunca antes: "Yo tuve la misma enfermedad que tuvo Silvia. También tuve que estar dos años viviendo fuera de Barcelona para poder recuperarme. Fue un período tremendo de mi vida porque yo pensaba que me iba a morir, que decir que no, yo tenía veinte años, era muy joven, no iba a conocer nada, no iba a tener hijos, no iba a realizar un trabajo, no tenía futuro, fueron dos años atormentados, muy angustiosos, y los viví con mi madre a solas".

Todo tiene un por qué, ya que Pilar Eyre nos cuenta como se inspiró en la historia: "Nosotros nos fuimos a vivir también por la altura para mis pulmones, a un lugar cerca de Barcelona y estuvimos íntimamente juntas durante dos años, cuando en realidad en aquella época tampoco convivía demasiado con los padres. Y ahí descubrí una señora que se había casado muy joven, pero que hubiera podido hacer muchísimas cosas porque tenía una gran fortaleza, tenía ganas, era inteligente, era una gran lectora, era luchadora, y también es un poco un homenaje a esas madres que nacieron para ser señoras de y que luego a través de las hijas tuvieron que ir a las colas de las cárceles, tuvieron que ir a los hospitales, tuvieron que luchar con abogados, tuvieron que cuidarlas, porque nosotras, nuestra generación, también tuvimos nuestra pandemia y se convirtieron también en seres totalmente distintos y adquirieron las riendas de su propia vida. A esas dos generaciones yo les quiero rendir homenaje".