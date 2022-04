Pilar Garrido defiende una patria "inclusiva y plural" cuyo objetivo sea "proteger a las mayorías sociales"

Asegura que, si se dan los números y las condiciones, no tendrán "ningún problema" en acordar con PSE-EE o EH Bildu tras las municipales

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, ha defendido, con motivo del próximo Aberri Eguna, una patria "inclusiva y plural", cuyo objetivo sea "proteger a las mayorías sociales" en momentos de "incertidumbre" como los actuales.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la celebración el próximo domingo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), para el que, en esta ocasión, no han convocado actos desde Podemos Ahal Dugu.

Pilar Garrido ha abogado por una "patria plural e inclusiva que mire a la gente" y que su objetivo sea, en momentos como los actuales de "incertidumbre y de inseguridad", proteger a las mayorías sociales.

"Pensar que tenemos una patria diversa, plural con sentimiento y sentires diversos y con simbologías también diversas y eso es un valor en sí mismo", ha manifestado, para añadir que, como partido, no creen que sea "necesario" organizar actos durante ese día, como sí han hecho en otras ocasiones, aunque sus militantes podrán participar en iniciativas populares previstas.

REPÚBLICA

Por otra parte, con motivo del Día de la República, Garrido ha señalado que hablar de republicanismo es poner la posibilidad "de hacer y de construir entre todos un modelo económico y social distinto, basado en la memoria" porque, "si hoy se disfruta de algunos derechos y libertades, es porque otros estuvieron antes en esta pelea".

Además, ha considerado "muy oportuno hablar de republicanismo" porque también se habla de "antifascismo, de igualdad y libertad, valores que siguen de actualidad" y pueden "ayudar a construir una patria y un modelo distinto".

Según ha manifestado, el republicanismo tiene que ver ese modelo con disfrutar de libertades "que ahora mismo están en riesgo en un proceso que algunos quieren de la involución".

PACTOS

En relación a pactos en Euskadi tras las próximas elecciones municipales, ha aseverado que Podemos Ahal Dugu "sale a ganar" e intentará construir un bloque social y político que permita plantear ese "proyecto alternativo, ese frente amplio" para ser "alternativa al Gobierno del PNV y del PSE-EE".

En este punto, ha precisado que se podrán ver ententes entre Elkarrekin Podemos, el PSE-EE y EH Bildu "si se dan los números y se dan las condiciones", en referencia que se pueda acordar un programa que "es bueno para la ciudadanía". Según ha indicado, si es así, no tendrán "ningún problema" en acordar con otras fuerzas políticas como el PSE-EE o EH Bildu para hacer un camino "que suponga siempre mejoras para la ciudadanía y poner en marcha ese proyecto alternativo".

CIS

Por otra parte, sobre los resultados del CIS, en el que Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo son los únicos líderes que aprueban, ha indicado que ya se sabe que Díaz es una de las políticas mejor valoradas y lo del líder del PP cree que es "un bluf" porque "se presenta ahora ante la sociedad como un señor razonable y que va a llevar al centro a ese PP que está tirado al monte y es falso".

A su juicio, el PP hace tiempo que decidió que iba a "competir con la extrema derecha". Según ha destacado, ahí está el ejemplo de Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox, y cree que vendrán "otros". "Es muy mala noticia esa idea que puede tener una parte de la ciudadanía de que Feijóo va a cambiar algo en el PP, que forma parte de ese bloque de involución que va a hablar de recortes de derechos y de libertades", ha agregado.

Garrido no tiene dudas de que el PP pactará con Vox siempre que pueda y lo hará en sucesivas contiendas electorales como puede ser Andalucía, pero espera que "no lo consiga en ningún sitio más" porque es "poner una piedra más en el camino de un proceso de involución que lleva a una España bastante terrorífica".

Cuestionada por si la alternativa para el PP sería pactar con el PSOE, la dirigente de Podemos Ahal Dugu ha respondido que "no hay opción" porque el PP "no va a girar hacia la razonabilidad o hacia el centro" y seguirá "en ese proceso de involución junto a sus colegas que son la extrema derecha, que también formaban parte del PP". En su opinión, son "un poco lo mismo" y no ve en ningún caso "esa posibilidad de pacto de Estado" entre PP y PSOE.

Por último, sobre las elecciones francesas, ha señalado que probablemente votaría en la segunda vuelta a Emmanuel Macron para evitar el triunfo de la extrema derecha, aunque con "pinzas en la nariz". Ha indicado que ve un "peligro en la evolución de la extrema derecha" y cree hay que "poner pie en pared y no hay que darle ninguna posibilidad a la extrema derecha".

"La extrema derecha dirigiendo un país como Francia, la verdad es que eso es malo para los franceses y para las francesas, pero creo que es malo también para un país vecino como el nuestro y para una comunidad como la nuestra que está muy cerquita", ha concluido.