Pilar Llop muestra su apoyo a los ertzainas objeto de agresiones y destaca la importancia del trabajo policial

Afirma que no renuncia a que se pueda llegar a un "importante acuerdo" entre las fuerzas políticas para poder renovar el CGPJ

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado su apoyo a los ertzainas que han sido objeto de agresiones, como la ocurrida esta pasada noche en Vitoria, y ha destacado la importancia del trabajo policial para "mantener la convivencia".

En una entrevista a la Cadena Ser, Pilar Llop se ha referido, de esta manera, a la agresión sufrida por un ertzaina fuera de servicio en la capital alavesa por tres personas que han sido detenidas.

Cuestionado por si se podría considerar un delito de odio, ha indicado que todo lo que tiene que ver con la intolerancia, con expresiones que puedan significar odio tienen que "ser denunciadas y rechazadas".

La ministra ha mostrado todo su apoyo a los ertzainas afectados por estas agresiones porque, además, "es muy importante el trabajo que hacen Fuerzas y cuerpos de Seguridad para mantener la convivencia en toda la sociedad".

Además, ha subrayado que son un Gobierno "comprometido" porque se ha apoyado la creación de una fiscalía específica en materia de delitos de odio en el ámbito del Tribunal Supremo. Además, ha añadido que se han introducido algunos elementos que quedaban pendientes como, por ejemplo, el concepto del antigitanismo".

"Estamos comprometidos con los delitos de odio y todo mi rechazo y mi apoyo a las víctimas porque esas conductas que hacen mucho daño en el Estado de Derecho, en la convivencia y a la gente joven", ha manifestado.

RENOVACIÓN CGPJ

Por otra parte, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Pilar Llop no renuncia a que se pueda llegar a un "importante acuerdo" entre las fuerzas políticas para poder renovar el CGPJ, pero la situación es "insostenible".

Tras recordar que lleva casi cuatro años en funciones y tiene sus competencias "limitadas", ha asegurado que el PP, que es "quién lo bloquea", tiene que estar "a la altura de las circunstancias" y entender que es "urgente la renovación y ya lo están pidiendo, además, las instituciones europeas".

Pilar Llop ha afirmado que no contempla un escenario en el que no se renueve el CGPJ porque "se tendrá que renovar" pero, si no se renueva, se seguirá "con un consejo en funciones que no tiene ya proyecto". "Y esto es muy malo para España y muy malo para nuestro posicionamiento estratégico internacional", ha manifestado.

La ministra ha indicado que hace falta "ese gran acuerdo político" pero "de una parte de la política" porque el grupo parlamentario socialista "ya tiene sus nombres sobre la mesa de los candidatos y candidatas que han elegido previamente los jueces". "Eso también hay que decirlo los jueces y juezas de nuestro país eligen a los candidatos y candidatas a vocales del Consejo y esos finalistas de esos candidatos luego son nombrados por el Congreso de los Diputados y por el Senado", ha añadido.

La titular de Justicia ha señalado que es el PP "quién no entra en esa negociación". "Yo cuando escucho al señor González Pons, a otros dirigentes del Partido Popular, al señor Feijóo que hablan de que quieren dialogar, a mí en un año no me ha llamado nadie del PP, así que mucha voluntad de negociación no creo que tengan", ha manifestado.

Respecto a si comparte las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre causas que estaban cerradas de atentados de ETA que se vuelven a reabrir, Pilar Llop ha dicho que en España se logró acabar con ETA hace diez años y desde el Gobierno respetan "los criterios" que se adopten en el ámbito de los órganos judiciales.

Pilar Llop ha añadido que "no hay impunidad" de los delitos de ETA en España y hay algunos casos sin resolver todavía, lo que "genera un daño evidente a las víctimas".

"Este es un Gobierno que comprende el dolor de las víctimas y está con ellas y que, cada vez, que puede haber nuevos indicios que permitan reabrir un procedimiento, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los propios órganos judiciales y la fiscalía se encargan de poder reabrir los procedimientos. España es un país en el que hay menos asuntos pendientes de investigación que en otros países donde han sufrido esa amenaza del terrorismo", ha asegurado.

Por otra parte, se ha mostrado convencida de que habrá entendimiento entre los distintos países de la UE en torno a la crisis energética y ha señalado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está tratando de llegar "a esos acuerdos importantes" poniendo de manifiesto "cuál es la posición española también por su propia posición estratégica, geopolítica y por la capacidades a la hora de poder almacenar gas en España".