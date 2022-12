Pilar Mañé asegura que desconoce la fecha en la que Shakira se irá a Miami con sus hijos

MADRID, 1 (CHANCE)

Tres semanas después de alcanzar el acuerdo, Gerard Piqué y Shakira han acudido a ratificarlo este jueves ante un juez a las 09:30 a.m en los Ciudad Judicial de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Un nuevo cara a cara que se ha producido entre los dos protagonistas de esta historia después de que coincidieran en el partido de su hijo Milan hace dos semanas.

Tras haber firmado el acuerdo esta mañana, Pilar Mañé nos ha asegurado que no sabe cuándo se irá Shakira a Miami junto a sus hijos: "No tengo ni idea, el futuro dios dirá", y es que aunque la fecha no está confirmada se especula con que será a principios de enero cuando dejen definitivamente nuestro país.

La abogada de la cantante salía de los juzgados asegurándonos que la firma del acuerdo de separación ha ido muy bien: "Lo hemos hecho todos muy bien" y no nos ha querido desvelar cómo se encuentra su cliente, pero sí que asegura que todo se ha hecho por el bien de los niños: "Hombre, esto siempre. Los acuerdos siempre son por el bien de los niños".

En cuánto a si Shakira está contenta tras conseguir llevarse a sus hijos a Miami, su abogada ha querido dejar claro que en este acuerdo "no hay ganadores ni perdedores, no busquen palabras que no digo. Todo está muy bien cómo está y estamos todos contentos". De esta manera, todavía está en el aire la fecha exacta en la que la artista se irá a Miami para comenzar su nueva vida con sus hijos tras su separación con Piqué.

Hay que recordar que el pacto tiene carácter privado, a petición de la jueza teniendo en cuenta la trascendencia internacional de Shakira y Piqué, por lo que la mayoría de cláusulas a las que llegaron en su negociación del pasado 7 de noviembre seguirán siendo secretas. Al menos, por el momento.